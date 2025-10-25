César Soto Grande será el encargado de pitar el clásico

Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos detenidos por un supuesto crimen machista en Alicante
El colegiado riojano César Soto Grado será el encargado de dirigir el encuentro entre el Real Madrid y Barcelona. Efe
Jornada 10

César Soto Grande será el árbitro del clásico

El colegiado riojano arbitrará su segundo duelo entre el Real Madrid y Barcelona

C.P.S.

Sábado, 25 de octubre 2025, 13:48

Comenta

El colegiado riojano César Soto Grado será el encargado de arbitrar este domingo en el Santiago Bernabéu el clásico de LaLiga 2025-26 entre el Real Madrid y el FC Barcelona, según ha confirmado este sábado la Federación Española de Fútbol (FEF).

De esta manera, Soto Grado, pitará el segundo partido de su carrera entre el conjunto madridista y el azulgrana después de hacerlo en la temporada 23-24, también en el Santiago Bernabéu, con victoria madridista por 3-2. Ese fue el encuentro del polémico gol fantasma de Lamine Yamal, que al no haber tecnología de gol no se pudo determinar si entró o no.

El riojano ha pitado al Real Madrid en 22 ocasiones, 20 en el campeonato doméstico, la final de la Supercopa de 2022 ante el Athletic Club y una en Copa del Rey, con 14 triunfos blancos, dos derrotas y seis empates. Mientras que 14, una de ellas en la Copa del Rey, han sido las veces que lo ha hecho con el Barcelona, con seis victorias, cinco empates y tres derrotas.

César Soto Grado estará asistido en las bandas por Carlos Álvarez y David Becerril. Por su parte en la sala VOR, al frente del VAR estará el gallego Javier Iglesias Villanueva, con el andaluz Mario Melero López como AVAR.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será el edificio Maisonnave 22, la nueva catedral del comercio urbano de Alicante
  2. 2 Asaltan en plena madrugada una lavandería autoservicio en Alicante
  3. 3 Ropa vintage desde 9 euros: el mercadillo que conquista el centro de Alicante
  4. 4 Todo sobre el Oktoberfest en la plaza de toros de Alicante: horarios, cervezas y actividades
  5. 5 Alicante descubre a sus Reyes Magos 2026
  6. 6 Alerta por salmonela en una cúrcuma en polvo distribuida en Alicante
  7. 7 Ryanair anuncia otra nueva ruta a Alemania desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  8. 8 Arrancan las obras de reparación de la vía del Tram de Alicante entre varias paradas de la línea 2
  9. 9 Un nuevo sendero verde para conectar las calas de este municipio de Alicante junto a un resort de lujo
  10. 10 «Alicante era impresionante» o la añoranza del alma comercial del centro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante César Soto Grande será el árbitro del clásico

César Soto Grande será el encargado de pitar el clásico