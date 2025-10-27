Carvajal se someterá a una artroscopia en la rodilla derecha y estará entre dos y tres meses de baja

Óscar Bellot Madrid Lunes, 27 de octubre 2025, 20:17 Comenta Compartir

Nuevo mazazo para Dani Carvajal a la vuelta de un clásico que supuso su regreso a los terrenos de juego tras permanecer 29 días en el dique seco y en el que fue protagonista principalmente por el rifirrafe que mantuvo con Lamine Yamal al término del partido celebrado el domingo en el Santiago Bernabéu.

Poco más de 24 horas después de ese volcánico pleito que estiró a cinco puntos la brecha que separa al Real Madrid del Barça tras la victoria por 2-1 del equipo que dirige Xabi Alonso, al lateral derecho de Leganés se le ha diagnosticado la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha que le obligará a ser sometido a una artroscopia. Aunque el club de Chamartín no precisa el tiempo de baja, se prevé que permanezca entre dos y tres meses alejado de los terrenos de juego.

Llueve sobre mojado con Dani Carvajal, que se perdió buena parte de la temporada anterior tras destrozarse la rodilla derecha en un duelo liguero que midió al Real Madrid con el Villarreal disputado en octubre de 2024 y que sigue viendo cómo esa misma articulación lastra su vuelta a primera línea.

Carvajal ha participado en ocho de los trece partidos que ha afrontado el Real Madrid en lo que va de curso, siete de ellos de Liga y uno de Champions, lo que le ha permitido sumar 443 minutos. Ha mostrado un buen nivel competitivo y ofrecido muestras de la enorme jerarquía que le ha permitido dominar el lateral derecho de los blancos durante más de una década. Sin embargo, la rodilla sigue siendo un tormento para el madrileño, que ya se perdió cinco partidos a causa de una lesión muscular de la que se recuperó justo a tiempo de participar en el clásico del antiago Bernabéu y ahora tendrá que vivir un nuevo proceso de recuperación que, de cumplirse los plazos previstos, podría mantenerle fuera de los planes de Xabi Alonso hasta finales de enero o comienzos de febrero del año venidero.