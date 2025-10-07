Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Mateu Alemany Atlético

El Atleti ficha a Mateu Alemany como nuevo director de fútbol

El ejecutivo balear llega al área deportiva como máximo responsable del primer equipo y del Atlético Madrileño

Javier Varela

Javier Varela

Martes, 7 de octubre 2025, 11:01

No vestirá la camiseta rojiblanca en el césped del Metropolitano, pero el Atlético ha hecho un fichaje de renombre. Mateu Alemany se incorpora al conjunto atlético como nuevo director de Fútbol Profesional Masculino y formará parte del equipo de Carlos Bucero. El directivo balear liderará todos los asuntos relacionados con el primer equipo masculino y el Atlético Madrileño, así como el área profesional de la Academia. Alemany es una apuesta personal de Carlos Bucero.

Alemany es licenciado en Derecho, tiene una extensa y reconocida carrera profesional en el fútbol español y ha ocupado diversos cargos en distintos clubes de la Liga. Llega para reforzar el área deportiva y será el director en un área en el que Severiano García seguirá realizando la labor de secretario técnico.

Un movimiento en los despachos para que Bucero se pueda centrar en labores más propias de la dirección general del área deportiva. Hay que insistir, por ahí, que reporta directamente a Miguel Ángel Gil, autor del fichaje tanto de Bucero como de Óscar Mayo.

Mateu Alemany se ha incorporado esta mismo martes a su nuevo cargo y ha visitado al primer equipo en el Centro Deportivo de Majadahonda junto a Carlos Bucero. Ambos han mantenido una reunión con Diego Pablo Simeone y han saludado también a los jugadores que se encuentran entrenando en Madrid estos días por el parón de las selecciones.

Un hombre de fútbol

Como director general del Mallorca conquistó la Supercopa de España (1998), disputó la final de la Copa del Rey en la temporada 1997-98 y la de la Recopa de Europa un año después. Además, aquella misma campaña certificó el mejor puesto histórico en la Liga siendo tercero y consiguió su primera clasificación para la Liga de Campeones. En 2003, ya como presidente del Mallorca, el equipo logró su mayor éxito deportivo al ganar la Copa del Rey ante el Recreativo de Huelva en una final disputada en Elche. Posteriormente regresó a la presidencia del club balear en una segunda etapa en 2009.

En 2017 llegó al valencia como director general, cargo en el que permaneció durante dos años y medio. En ese tiempo, el conjunto valencianista ganó la Copa del Rey de 2019. Su llegada al Barcelona fue en marzo de 2021, cuando se convirtió en el director de Fútbol Profesional del conjunto azulgrana, donde estuvo hasta principios de septiembre de 2023. En su etapa en el Barcelona, el equipo conquistó una Liga (2022-23), una Copa del Rey (2021) y una Supercopa de España (2023).

