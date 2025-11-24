El Villarreal, entre Jekyll y Hyde, se examina en el Muro Amarillo

Javier Varela Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:28 Comenta Compartir

El Villarreal vive en primera persona el extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde. En la Liga el conjunto amarillo se ha erigido en una de las grandes sensaciones firmando el mejor arranque de su historia con 29 puntos en 13 jornadas (superando el récord de 28 logrado en la temporada 2007-08), pero en la Champions League está mostrando su rostro más oscuro con apenas un punto de doce posibles y sin conocer la victoria. Con esta sensación tan extraña viaja a Alemania para enfrentarse al Borussia Dortmund en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, un duelo que se presenta como un choque de dinámicas opuestas, sensaciones contradictorias y urgencias distintas.

Los números europeos hablan por sí solos: el Villarreal llega a esta jornada con solo un punto, producto de un empate (ante la Juventus e in extremis) y tres derrotas, la última de ellas especialmente dolorosa ante el PAFOS de Juan Carlos Carcedo en Chipre. Un resultado que dejó al equipo herido, cuestionado por su propio entrenador y obligado a reaccionar. La clasificación es un reto mayúsculo y pasa, inexorablemente, por lograr algo positivo en un escenario tan imponente como el Westfalenstadion, hogar de un Borussia Dortmund que sí ha mostrado solidez y regularidad suficientes para colocarse en una posición cómoda tras cuatro jornadas.

El equipo alemán suma 7 puntos, tras dos victorias, un empate y una derrota (ante el Manchester City), y sabe que un triunfo ante el Villarreal podría encarrilar definitivamente su presencia en la siguiente ronda. En casa, empujados por el célebre Muro Amarillo, los de Nico Kovac se transforman: ganan metros, aumentan revoluciones y convierten cada llegada en un ejercicio de intimidación. Su fútbol vertical, sus transiciones agresivas y la capacidad de activar el ritmo del partido cuando más les conviene hacen del Dortmund un rival especialmente peligroso para un Villarreal que, lejos de La Cerámica, ha mostrado fragilidad y falta de contundencia. Y el Dortmund tiene en Serhou Guirassy, al mayor peligro ofensivo. El delantero ha marcado diez goles en sus últimos ocho partidos en casa de la Champions League.

El Dortmund no se fía

El técnico del Dortmund, Nico Kovac, no se fía del mal rendimiento del Villarreal en Champions porque «están rindiendo muy bien en la liga, solo un poco por detrás del Barcelona y el Real Madrid» y saben que para el equipo de Marcelino, el partido de este martes «es crucial y querrán darlo todo». «En la Liga de Campeones no ha logrado lo que tendría que lograr pero eso no lo hace menos peligroso», avisó Kovac. Mientras, el capitán del Submarino, Gerard Moreno, no duda de las opciones de su equipo ante el Borussia: «Tenemos un objetivo ambicioso. Nos quedan cuatro partidos de Champions y el primero es en Dortmund en un campo bonito y difícil. Aceptamos ese reto. Queremos seguir escalando posiciones y estar en la siguiente fase. Nuestra mentalidad debe ser la de ir a ganar cada partido».

El encuentro se presenta como una prueba de fiabilidad para el conjunto amarillo. La necesidad de ofrecer una imagen convincente en Europa es evidente, y el choque contra el Boriussia representa una oportunidad para revertir la dinámica negativa y confirmar que el buen momento liguero no es una casualidad aislada. La incógnita reside en saber qué versión del Villarreal aparecerá en Alemania. La del equipo solvente que brilla en la Liga o la del conjunto frágil que ha acumulado contratiempos en la Champions y que ha convertido clasificarse para la siguiente fase en toda una proeza que empieza por ganar en Dortmund.

Alineaciones probables:

Borussia Dortmund: Kobel, Anton, Can, Schlotterbeck, Ryerson, Gross, Sabitzer, Svensson, Beier, Adeyemi, Guirassy.

Villarreal: Luiz Júnior, Mouriño, Foyth, Renato Veiga, Marc Cardona, Thomas Partey, Gueye, Pepé, Moleiro, Mikautadze y Gerard Moreno.

Árbitro: Davide Massa (Italia).

Hora: 21:00 h. Estadio: Westfalenstadion.

TV: M+ Liga de Campeones 2.