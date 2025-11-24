El Athletic, ante su última bala en Champions

José Manuel Andrés Madrid Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:59 | Actualizado 17:40h. Comenta Compartir

Ganar o ganar. El Athletic, sin margen de error en la Champions después de tres derrotas y una sola victoria en las cuatro primeras jornadas de la fase liga, visita al Slavia de Praga, uno de sus rivales más asequibles sobre el papel, obligado a lograr un triunfo que estire sus opciones de avanzar en Europa.

La conquista de tres puntos en la capital checa auparía al conjunto vasco en la clasificación antes del complicado duelo ante el París Saint-Germain de Luis Enrique en San Mamés, y ayudaría al conjunto de Ernesto Valverde a pasar página de la dolorosa goleada contra el Barça en el reestreno del Camp Nou, donde los leones ofrecieron una versión muy gris, incapaz de plantar cara al cuadro azulgrana.

Por contra, una derrota en Praga prácticamente sepultaría las opciones de un equipo que a tenor de las proyecciones de la pasada campaña, la primera bajo el formato actual en la máxima competición continental, necesitaría un pleno en las siguientes tres jornadas, con el propio PSG, el Atalanta y el Sporting de Portugal como adversarios.

Más allá de lo numérico, para el Athletic se antoja fundamental recuperar sensaciones perdidas esta temporada. Las lesiones, la exigencia de la Champions y la escasez de pólvora ante la puerta rival están lastrando a un equipo que suma 16 goles a favor en 17 partidos oficiales esta campaña, una media por debajo de un tanto por encuentro, y que en la Liga de Campeones concentró tres de sus cuatro dianas en la victoria contra el Qarabag en La Catedral.

Los leones necesitan la mejor versión de su pichichi continental, Guruzeta, y también la aportación de esa segunda línea que parece uno de los puntos fuertes de la plantilla pero que no está ofreciendo el nivel esperado este curso. Nico Williams, elemento diferencial lastrado por sus problemas en el pubis, y Sancet, irregular y con desconexiones de bulto como la que le costó la expulsión en el Camp Nou por una patada innecesaria al azulgrana Fermín López, deben dar un paso adelante para doblegar al Slavia, con Berenguer como alternativa al lesionado Iñaki Williams, baja al igual que Sannadi y Nico Serrano.

El conjunto checo, que claudicó la pasada temporada en San Mamés en la fase liga de la Europa League con un tanto de Nico Williams, no conoce la victoria esta temporada en Champions, pero aunque no tuvo opciones frente al Inter (3-0) y el Arsenal (0-3), sí logró sendos empates en dos encuentros de menor dificultad contra el Bodo y el Atalanta. Mientras, en su liga es líder, invicto después de 16 jornadas, por delante de sus rivales ciudadanos del Sparta. El centrocampista Lukas Provod o el delantero Tomas Chory son dos de sus mejores armas y por tanto amenazas para un Athletic al que solo le vale ganar.

-Alineaciones probables:

Slavia Praga: Stanek, Moses, Vlcek, Chaloupek, Zima, Mbodji, Zafeiris, Sadílek, Provod, Chory y Sanyang.

Athletic: Unai Simón, Areso, Vivian, Laporte, Yuri, Galarreta, Jauregizar, Berenguer, Sancet, Nico Williams y Guruzeta.

Árbitro: Donatas Rumsas (Lituania).

Estadio: Eden Arena (Praga).

Hora y TV: 21:00 h. Movistar Liga de Campeones 3.