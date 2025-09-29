Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El temporal provoca retrasos de cuatro horas en los vuelos y trenes entre Alicante y Barcelona
Los jugadores del Atlético, tras su contundente victoria en el derbi. Javier Soriano / AFP
Jornada 2

El Eintracht, amenaza de Champions en la dulce resaca del derbi

Tras la derrota en Anfield, el Atlético necesita encarrilar su situación en la competición frente al conjunto alemán, tan goleador como propenso a encajar en partidos locos

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:47

El fútbol no da tregua, para lo malo y también para lo bueno. En plena dulce resaca del derbi, el Atlético vuelve a la realidad con su debut en casa en esta Champions, un duelo con miga por el rival, el Eintracht, un buen equipo de la siempre amenazante Bundesliga alemana, y también por la necesidad colchonera de sumar después de la derrota ante el Liverpool en Anfield.

Cualquier tropiezo contra el primer clasificado de la fase liga después de su goleada al Galatasaray (5-1) dificultaría seriamente el camino rojiblanco hacia la ronda eliminatoria, en una fase liga cuesta arriba con rivales por delante como el Arsenal, en la tercera jornada, o el Inter, en la quinta.

El Eintracht, cuarto clasificado en la Bundesliga con tres victorias y dos derrotas pese a la sensible salida de Hugo Ekitiké al Liverpool, suma 22 goles en seis partidos oficiales esta temporada. La capacidad realizadora es la cara positiva de una moneda con el correspondiente reverso de las dianas encajadas, hasta 14 en otros tantos encuentros. El 4-6 contra el Borussia Monchengladbach del pasado fin de semana condensa todas las virtudes y defectos del conjunto de Fráncfort.

Así las cosas, todo apunta a un duelo de ida y vuelta, instalado en la locura, como ya lo fueron para el Atlético el pequeño derbi intersemanal contra el Rayo (3-2) y el gran derbi del sábado frente al desarbolado Real Madrid (5-2), ambos con remontada incluida.

Pese al desgaste, la exigencia de la Champions, una competición sin mucho margen de error, obliga a Simeone a mantener un once reconocible. La entrada de Ruggeri en el lateral izquierdo, que desplazaría a Hancko al eje de la defensa; la dosificación de esfuerzos con el capitán Koke o la posible inclusión del recuperado Baena apuntan a novedades en la alineación inicial colchonera.

-Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Giuliano, Barrios, Gallagher, Nico González, Baena y Julián Alvarez.

Eintracht: Zetterer, Collins, Koch, Theate, Brown, Chaibi, Can Uzun, Larsson, Doan, Burkardt y Knauff.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).

Estadio: Metropolitano.

Hora y TV: 21:00 h. Movistar Liga de Campeones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios de Alicante en alerta y en riesgo medio y alto por las tormentas del lunes
  2. 2 La alerta meteorológica deja sin clase a casi 20.000 alumnos en la provincia de Alicante
  3. 3 La Aemet eleva la alerta naranja a toda la provincia de Alicante por lluvias que podrán dejar más de 140 litros por m2
  4. 4 Climatología de la UA alerta de lluvias «muy fuertes» esta semana por la llegada de los restos del huracán Gabrielle
  5. 5 Primeros municipios de la provincia de Alicante que suspenden las clases por las lluvias y tormentas este martes
  6. 6 Las tormentas descargan con fuerza en el interior y el norte de Alicante con acumulados de más de 80 litros en unas horas
  7. 7 Fallece un motorista en Jijona en un accidente de tráfico
  8. 8 El aeropuerto de Alicante-Elche se queda sin cuatro vuelos semanales a Islandia tras el cierre de una aerolínea
  9. 9 Tráfico zanja la polémica sobre quién tiene prioridad en el carril bici de la Explanada de Alicante
  10. 10 El Hércules sigue atascado y el Rico Pérez pide la dimisión de Torrecilla (0-0)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El Eintracht, amenaza de Champions en la dulce resaca del derbi

El Eintracht, amenaza de Champions en la dulce resaca del derbi