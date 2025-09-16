El fondo de armario del Arsenal desnuda al Athletic

Ignacio Tylko Madrid Martes, 16 de septiembre 2025, 21:00 | Actualizado 21:56h. Comenta Compartir

No fue tan fiero el Arsenal en San Mamés como pintaba, pero asaltó San Mamés porque su fondo de armario es mucho mayor que el del Athletic, un desenlace habitual en este tipo de duelos entre clubes con presupuestos y plantillas tan diferentes. Los leones pueden sentirse orgullosos porque equilibraron el duelo durante más de una hora a base de orden, disciplina, coraje y táctica, pero murieron en el tramo final, cuando llegaron el cansancio y los cambios.

Salieron Martinelli y Trossard, dos jugadores que a priori no tenían asignado el papel de protagonistas, y entre ellos desnudaron al Athletic. Pero que no cunda el desánimo porque aún le quedan siete pleitos por delante para tratar de sumar esos once puntos que a priori le darían al Athletic al menos el pase al menos al 'play off' de dieciseisavos.

Athletic Unai Simón, Gorosabel, Vivian, Paredes, Adama (Yuri, min. 68), Berenguer, Jauregizar, Vesga (Rego, min. 81), Robert Navarro (Unai Gómez, min. 61, Nico Serrano, min. 81), Sancet (Guruzeta, min. 68) e Iñaki Williams. 0 - 2 Arsenal Raya, Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori, (Hincapié, min. 90+1) Rice, Zubimendi, Mikel Merino, Madueke (Norgaard, min. 90+1), Gyokeres (Trossard, in. 65) y Eze (Martinelli, min. 71). Goles 0-1: min. 72, Martinelli. 0-2: min. 87, Trossard

Árbitro Donatas Rumsas (Lituania). Amarilla a Rice, Madueke. Jauregizar y Zubimendi.

Incidencias Partido de la primera jornada de Liga de Campeones, disputado en un abarrotado San Mamés.

No era de noche, ni tampoco caía el clásico 'txirimiri', pero La Catedral destilaba fútbol. Ambientazo de grandes ocasiones, digno de un club histórico que regresaba tras once años a la máxima competición continental, deseoso de demostrar, como anticipó Ernesto Valverde, que se puede competir en la gran Europa con la filosofía del Athletic.

El Txingurri movió el árbol respecto a la derrota ante el Alavés, cambió los laterales, dio aire al centro del campo con Mikel Vesga y brindó la primera titularidad a Robert Navarro. Una lástima la ausencia de Nico, santo y seña de este Athletic. Por lo que se vio, Valverde ordenó a sus futbolistas no dejarse llevar por el empuje de la grada sino jugar con cabeza, pausa, de manera muy contenida y sin permitir a los 'gunners' disfrutar de espacios.

Enfrente un Arsenal con bajas sensibles, como Saka, Odegaard y Havertz, pero un equipazo en cualquier caso llamado a competir por todos los títulos, con Mikel Arteta de estratega en el banquillo y Zubimendi y Merino en la sala de máquinas. Los londinenses se han reforzado de tal manera que disponen de dos onces equilibrados que bien podrían competir contra cualquier grande.

Desde el inicio, quiso tener más el balón en el Arsenal, pero con ritmo bajo, sin prisa. Fútbol control y tacticismo en un primer acto tedioso, sin ocasiones muy claras, ni intervenciones de Unai Simón y David Raya.Las defensas se imponían a los ataques. La opción más clara del Athletic, fruto de su mejor combinación, la tuvo Berenguer, que le ganó la espalda a la zaga, pero la cruzó demasiado porque estaba demasiado escorado. Enfrente, lo más inquietante fue una arrancada desde casi su campo de Gyokeres al que cerró de maravilla Vivian, un cabezazo desviado del propio ariete sueco y un error de Iñaki Williams en defensa que no terminó en un disparo a bocajarro de Eze porque Gorosabel estuvo soberbio.

Igualdad

Aceleró el Arsenal a la vuelta del vestuario y trató de percutir sobre todo con Madueke, un problema para Adama. Valverde veía a su equipo cada vez más hundido y trató de reforzarlo con Unai Gómez en lugar de Robert Navarro y más tarde con Yuri en vez de Adama, agotado. Arriba, dentro Guruzeta y fuera Sancet.

Pero claro, este Arsenal tiene tanto que te saca casi de la nada a Trossard y Martinelli y entre ellos se lo guisan y se lo comen. El brasileño es un tipo rápido que aprovechó un desajuste para irse por piernas, encarar a Unai Simón y batirle por debajo del cuerpo. Ese gol dejó groggy al Athletic, noqueado por Trossard cerca del cierre.