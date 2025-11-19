Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Aspecto general del Camp Nou, todavía en remodelación. Josep Lago / AFP

El Barça también regresa al Camp Nou en la Champions

El conjunto azulgrana disputará su duelo ante el Eintracht de la sexta jornada en el remodelado estadio después de que la UEFA haya aceptado hacer una excepción

José Manuel Andrés

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:41

Comenta

El regreso liguero del Barça al Camp Nou, el próximo sábado ante el Athletic, tendrá continuidad en la Liga de Campeones. El martes 9 de diciembre, frente al Eintracht de Fráncfort, tendrá lugar el esperado retorno azulgrana a su remodelado estadio para el partido de la sexta jornada en la máxima competición continental.

La buena noticia para la entidad presidida por Joan Laporta ha sido posible gracias a la excepción de la UEFA para aceptar un cambio de estadio sobre la marcha en plena fase liga, un extremo a priori no contemplado.

Se da la circunstancia morbosa de que el Eintracht fue protagonista en el mismo Camp Nou en aquella eliminatoria de cuartos de final de la Europa League de infausto recuerdo para el Barça, pues el cuadro blaugrana, que había eliminado previamente al Nápoles y al Galatasaray tras caer a la segunda competición europea desde la fase de grupos de la Champions, no solo cayó ante el equipo alemán, sino que además vivió una auténtica invasión de su estadio por parte de la afición visitante merced a una polémica gestión de los abonos.

