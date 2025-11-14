Kylian Mbappé se pone a 400 El delantero francés anotó un doblete para llevar a su selección al Mundial 2026 y alcanzar una cifra redonda a pocos días de cumplir 27 años

Javier Varela Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:28

Kylian Mbappé sigue rompiendo récords. Al delantero francés se le han agotado los adjetivos, pero no los goles. A sus 26 años y 328 días, el futbolista del Real Madrid alcanzó los 400 tantos como profesional, un registro que no solo impresiona por la cifra sino por la edad con la que ha sido alcanzado. Su doblete frente a Ucrania, en una noche marcada por el recuerdo de los atentados del Bataclán, sirvió además para que Francia sacara el billete para la Copa del Mundo del próximo año.

El partido, aparentemente sencillo para el combinado galo, se volvió histórico cuando Mbappé ejecutó un penalti a lo Panenka con su habitual sangre fría y, más tarde, firmó el cuarto gol del encuentro para llegar a la cifra de 400. Ese segundo tanto selló una marca que nadie había rozado tan joven desde los tiempos de Pelé. No es un dato menor en un deporte de equipo, pero en el que las estadísticas individuales tienden a encumbrar carreras completas, no trayectorias que aún están en fase de expansión.

Un goleador de varias vidas

Las cifras cuentan una historia particular: 27 goles con el Mónaco, 256 con el PSG, 62 como jugador del Real Madrid y 55 vistiendo la camiseta de la selección francesa. Lo sorprendente no es solo la cantidad, sino lo repartidas que están con las cuatro camisetas que ha vestido el astro francés. Mbappé ha conseguido tejer un legado en cada equipo y, al mismo tiempo, escapar a la etiqueta de goleador de un solo ecosistema.

En la Ligue 1 construyó su reputación; en España se ha instalado como el nuevo eje del proyecto blanco; y con Francia ha sido símbolo nacional desde su irrupción en 2018. Esa multiplicidad explica por qué su nombre aparece al lado de leyendas como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo en cualquier comparación estadística. Messi llegó a los 400 goles con casi un año más que Mbappé; Cristiano, con prácticamente tres años de diferencia. Y aun así, el francés asegura que no se siente impresionado por su propio número: «Si quieres sorprender de verdad, tienes que marcar 400 más», dijo tras el encuentro. Esa ambición es el motor silencioso que lo sostiene. Y también la vara con la que se mide a sí mismo.

A un paso del Olimpo francés

Mas allá de los 400 goles, la carrera internacional de Mbappé entra en territorio sagrado. Con 55 dianas en 94 partidos, está a solo dos goles de Olivier Giroud, máximo anotador histórico de Francia. Lo notable es que Giroud necesitó 137 encuentros para alcanzar las 57 dianas con las que cerró su periplo con Les Bleus. Mbappé podría igualarlo antes de cumplir siquiera los 27.

Thierry Henry, otrora sinónimo de elegancia y eficacia, quedó atrás en septiembre. Y si la progresión se mantiene, el récord de Miroslav Klose en los Mundiales parece, al menos, un objetivo plausible para la próxima década. Viendo los números que firma esta temporada, todo hace indicar que seguirá rompiendo récords de precocidad. Suma 23 goles en 20 encuentros, una cifra que mantiene su promedio habitual de vértigo. Los recientes partidos sin marcar con el Real Madrid ante Liverpool y Rayo Vallecano parecían insinuar un pequeño bache, pero su actuación con Francia disipó cualquier sombra de duda.

Las comparaciones con Erling Haaland, que a los 25 acumula 331 goles, alimentan el relato de una nueva rivalidad global. Sin embargo, Mbappé parece construir un camino propio, uno que no depende exclusivamente del número de dianas sino de la trascendencia de cada una.