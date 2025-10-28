Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Josep Martínez, portero suplente del Inter de Milán inter.it

Josep Martínez, portero español del Inter, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

Las primeras investigaciones apuntan a que la víctima se habría sentido indispuesta, lo que le habría llevado a cambiar de sentido invadiendo el carril contrario y provocando la colisión

Javier Varela

Javier Varela

Martes, 28 de octubre 2025, 12:07

Comenta

Josep Martínez, segundo portero del Inter de Milán, se ha visto implicado en un accidente de tráfico mortal este martes. El meta español ha atropellado mortalmente a un señor de 81 años que iba en silla de ruedas cerca del centro de entrenamiento del club.

Al parecer, el trágico atropello ocurrió sobre las 9:43 horas en la Via Bergamo de Fenegrò, provincia de Como, cuando el portero valenciano, de 27 años, acudía al entrenamiento del equipo italiano en Appiano Gentile, donde se encuentra la ciudad deportiva del conjunto interista. Aunque los servicios de emergencias acudieron al lugar de los hechos, fueron inútiles los intentos de socorro para la víctima que falleció en el acto.

Tras el atropello, Josep Martínez -que también fue portero de RB Leipzig, Las Palmas y Genoa- se habría mostrado «visiblemente afectado» por lo sucedido minutos antes. Además, fue el meta primero en atender al anciano y colaboró en todo momento con las autoridades para esclarecer las causas del incidente. Agentes de los Carabineri están realizando investigaciones para reconstruir el accidente, en el que Martínez resultó ileso, para poder determinar posibles responsabilidades.

Martínez, el primero en atender a la víctima

Las primeras investigaciones del accidente mortal apuntan a que la víctima se habría sentido indispuesta cuando iba en su silla de ruedas, lo que le habría llevado a cambiar de sentido de manera inesperada. Esta situación hizo que invadiera el carril contrario y cerrara el paso al vehículo del futbolista, dando lugar a la colisión. «El impacto fue extremadamente violento. Los servicios de emergencia acudieron de inmediato: un helicóptero, una ambulancia y los Carabinieri», asegura el diario italiano en su información.

Josep Martínez ha jugado sólo dos partidos esta temporada con el Inter de Milán ante la ausencia del portero titular Yann Sommer. El español disputó los 90 minutos ante el Sassuolo y el Cagliari, en la cuarta y quinta jornada de la Seria A, con triunfo 'nerazzurri' en ambos choques.

El Inter de Milán decidió cancelar la rueda de prensa del entrenador Cristian Chivu, prevista para las 14:00 horas, en la víspera del partido entre el conjunto interista y la Fiorentina.

