Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Les Corts votará la candidatura de Pérez Llorca el 27 de noviembre
Imagen panorámica del estadio de La Cartuja en Sevilla, sede de la final de Copa hasta 2028. Efe

Lío con la final de Copa del Rey

Hay problemas logísticos al coincidir la fecha del 25 de abril en La Cartuja con la Feria de Sevilla e incluso el Gran Premio de motos en Jerez

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:47

Comenta

Días después de anunciar que el estadio de La Cartuja albergará las tres próximas finales de la Copa del Rey, empezando por la que inicialmente quedó fijada para el próximo 25 de abril de 2026, resulta que hay problemas logísticos y de seguridad que exigen una solución inmediata e incluso podrían motivar un cambio de fechas.

El lío es grande porque se da la circunstancia de que el día elegido coincide con el sábado grande de Feria en la capital hispalense y, por si ello fuera poco, también con el fin de semana del Gran Premio de España de motos en Jerez. Por ello, desde que el mismo lunes se designó el estadio sevillano como escenario de la final copera hasta 2028, la Federación Española de Fútbol y el Ayuntamiento de Sevilla están en contacto para ver lo que hacen.

Precios por las nubes

La coincidencia de fechas entre la final y la Feria de Abril provoca serias dificultades logósticas en lo que se refiere a transportes, seguridad y alojamientos, con precios disparados en los hoteles que, reservando incluso a día de hoy, se acercan a 500 euros por noche. Más todavía si se tiene en cuenta lo que moviliza ese Gran premio en el trazado jerezano también en Sevilla y provincia. No se descarta ninguna alternativa, ni siquiera el cambio de día en la final de Copa.

La final de esta temporada será la séptima consecutiva de La Cartuja albergando el precioso partido por el título en el torneo del K.O. Al ser el acuerdo entre la FEF y el Ayuntamiento por tres años más, en 2028 habrán sido ya nueve finales consecutivas en el recinto cartujano y diez en la capital hispalense, toda vez que la del curso 2018-19 se disputó en el Benito Villamarín.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Casa de Papá Noel de Alicante ya tiene fecha de apertura: cita previa y ubicación
  2. 2 Deudas, extorsiones y palizas: el narcopiso de Villena donde la cocaína se vendía a crédito
  3. 3 Estos son los días de venta de sillas para la Cabalgata de Reyes de Alicante 2026
  4. 4 TodoAlicante ensalza el valor de la provincia con los Premios Alicantinos 2025
  5. 5 Vox da por «perdidos» barrios enteros de Alicante por la inseguridad
  6. 6 Torrecilla dice adiós al Hércules entre lágrimas: «Se va un alicantino más»
  7. 7 Juicio en Alicante por una fuga temeraria hasta Mutxamel: droga arrojada por la ventanilla y dos policías locales heridos
  8. 8 TodoAlicante celebra esta noche la gran gala de los Premios Alicantinos 2025
  9. 9 Novedades de la Navidad en Alicante: un ángel se muda de barrio y brota otro árbol gigante
  10. 10 Alerta por la cuenta atrás para el cierre del Trasvase Tajo-Segura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Lío con la final de Copa del Rey

Lío con la final de Copa del Rey