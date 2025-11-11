Antoniano y Torrent, favorecidos por la fortuna copera

José Manuel Andrés Madrid Martes, 11 de noviembre 2025, 13:54 | Actualizado 15:05h. Comenta Compartir

La Copa del Rey, la competición de la ilusión para los más modestos, ya conoce su hoja de ruta para la segunda ronda. Todavía sin la presencia del Real Madrid, el Barça, el Atlético y el Athletic, los cuatro equipos que disputarán en enero la Supercopa de España en Arabia Saudí, el siguiente asalto en el torneo del KO ya tiene emparejamientos, con los modestos Antoniano y Torrent como favorecidos por la fortuna.

El equipo de la localidad sevillana de Lebrija, de Segunda Federación, recibirá en su campo al Villarreal, todo un equipo de Champions y tercer clasificado actualmente en la Liga. Por su parte, el cuadro valenciano, representante de una de las localidades afectadas por la dana que asoló la zona hace poco más de un año, se medirá al Betis, todo un tricampeón de Copa con pedigrí europeo.

El Rayo Vallecano, el tercer conjunto de competición continental inmerso en este segundo asalto copero, visitará el estadio Adolfo Suárez para enfrentarse al Real Ávila, recién descendido a Tercera Federación. Otros conjuntos bien parados han sido el C. D. Extremadura, refundación del histórico club de Almendralejo ahora en la cuarta categoría, que se medirá al Sevilla; el Cartagena, que aunque es un contrincante de mayor nivel, se dará un lujo después de su caída a la Primera Federación de la temporada pasada recibiendo en Cartagonova al Valencia; o el humilde Reus, que recibiriá a la Real Sociedad.

El Espanyol, cuatro veces campeón del torneo del KO y una de las sorpresas positivas del comienzo de temporada, rendirá visita al Atlético Baleares, que rozó el ascenso a Segunda hace unos años pero ahora vive su segunda campaña consecutiva en la categoría de bronce. Por su parte, el Celta se medirá al Sant Andreu de Barcelona, de Segunda Federación, y el Mallorca, subcampeón hace dos temporadas, se enfrentará a un clásico copero como en Numancia de Soria, que atraviesa ahora por una era de vacas flacas en el cuarto escalón del fútbol español.

El resto de enfrentamientos con representantes de Primera, hasta un total de quince en esta segunda ronda de Copa, que se disputará del 2 al 4 de diciembre, dejan un duelo vasco entre Portugalete y Alavés, un enfrentamiento 100% madrileño que medirá al Navalcarnero y el Getafe, además de los encuentros entre el Quintanar del Rey, en Cuenca, y el Elche; el Cieza y el Levante; el Ebro de Zaragoza y Osasuna; y el Ourense, verdugo del Oviedo, único primera que cayó en la primera ronda, y el Girona.

Eliminatorias con equipos de Primera:

Cartagena - Valencia.

Real Ávila - Rayo Vallecano.

Antoniano - Villarreal.

Torrent - Betis.

Quintanar del Rey - Elche.

C. D. Extremadura - Sevilla.

Cieza - Levante.

Numancia - Mallorca.

Ebro - Osasuna.

Atlético Baleares - Espanyol.

Sant Andreu - Celta.

Navalcarnero-Getafe.

Reus - Real Sociedad.

Portugalete - Alavés.

Ourense - Girona.

