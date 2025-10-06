Bielsa le echa un cable a Xabi Alonso

Óscar Bellot Madrid Lunes, 6 de octubre 2025, 14:02 Comenta Compartir

Marcelo Bielsa echó un cable a Xabi Alonso al dejar a Fede Valverde fuera de la expedición con la que la selección uruguaya abordará los amistosos que tiene previsto disputar los días 10 y 13 de octubre frente a la República Dominicana y Uzbekistán. Aunque la intención inicial era que el Halcón viajase a Malasia para participar en dos partidos de mero trámite una vez que el combinado charrúa cerró ya la fase de clasificación para el Mundial que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México, finalmente el técnico argentino ha preferido evitar el largo desplazamiento a uno de sus soldados de máxima confianza, que podrá disponer de esta forma de dos semanas para trabajar a pleno rendimiento en la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

La liberación de Valverde supone una buena noticia para Xabi Alonso, que tendrá a sus órdenes a un futbolista que estuvo la semana anterior en el epicentro del huracán tras su suplencia el pasado martes en Almaty, pero que firmó una actuación con tintes redentores cuatro días después ejerciendo como lateral derecho de emergencia en el duelo liguero frente al Villarreal que devolvió al Real Madrid a lo más alto de la tabla liguera.

Después de la polémica que había despertado la actitud melancólica que mantuvo mientras sus compañeros calentaban a la espera de que Xabi Alonso activase los cambios en el encuentro contra el Kairat Almaty, Valverde aprovechó el litigio frente al Villarreal para cerrar bocas y demostrar ese carácter abnegado que siempre le caracterizó desde que aterrizó en el Real Madrid. Completó con acierto 64 de los 69 pases que realizó, ejecutó cuatro entradas exitosas, recuperó dos balones, no fue regateado ni una sola vez y hasta se atrevió a disparar dos veces, aunque ninguno de esos dos remates fue entre palos. Una actuación destacada que el Santiago Bernabéu recompensó con cerrados aplausos y gritos de «uruguayo, uruguayo» y que también fue bendecida por sus compañeros con cariñosos mensajes a través de las redes sociales que sirvieron para poner de manifiesto el respeto del vestuario hacia el segundo capitán del Real Madrid.

Tregua para resetear

No han sido días fáciles para Valverde, cuyo desliz en la previa del partido ante el Kairat Almaty al manifestar su incomodidad cuando le sacan del centro del campo puso en posición incómoda. «De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso», salió al paso el interesado mediante un comunicado al que siguió una actuación sin tacha que sirvió para que el Santiago Bernabéu cerrase filas con uno de sus futbolistas predilectos.

El aplauso del coliseo blanco supuso un espaldarazo para Valverde, quien ahora podrá aprovechar la tregua que le ha concedido Marcelo Bielsa para terminar de resetear la mente en Valvedebas y tomar algo de oxígeno en una temporada en la que, como ya sucedió con Carlo Ancelotti, apenas está encontrando tiempo de respiro. Con 746 minutos en sus piernas, es el sexto futbolista más utilizado hasta la fecha por Xabi Alonso. Titular en ocho de los diez partidos disputados por el Real Madrid en este primer tramo de la campaña, ha completado íntegros siete de ellos y, al margen de la reseñada suplencia en Almaty, solo descansó los primeros 45 minutos en el duelo frente a la Real Sociedad de la cuarta jornada de Liga y los 19 últimos en el litigio contra el Levante de la sexta fecha del campeonato.