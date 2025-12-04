Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Celebración en el vestuario del Eldense. CDE

El Eldense se cita con un Primera en la Copa del Rey

Los goles de Hamza Bellari y Nacho Quintana permiten al Deportivo superar al Almería y colarse en los dieciseisavos de final del torneo del ko

T. A.

Elda

Jueves, 4 de diciembre 2025, 09:12

El Eldense de Claudio Barragán se clasificó para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey tras sorprender en el Nuevo Pepico Amat al Almería por 2-1, con goles de Hamza Bellari y Nacho Quintana en el segundo periodo que le permitieron remontar el marcador y superar la eliminatoria.

El conjunto almeriense, que ocupa la tercera plaza en LaLiga Hypermotion, una categoría superior respecto a su rival copero, se adelantó con un gol de Soko en el minuto 30. Con 0-1 en el marcador se llegó al descanso bajo el frío intenso en la ciudad zapatera.

Pese a tener la eliminatoria cuesta arriba, el Eldense remontó en apenas diez minutos. En el 54, Hamza Bellari anotó un gran gol para empatar y en el 64 fue Nacho Quintana el que desequilibró la balanza a favor del conjunto alicantino.

El 2-1 se mantuvo hasta el final y el Eldense consiguió una clasificación que le permitirá enfrentarse en la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey a un equipo de la máxima categoría al igual que la temporada pasada cuando se midió en Elda al Valencia.

Por su parte, Claudio Barragán, técnico del Eldense, se mostró feliz tras el choque: «Ha sido un gran partido ante un gran rival, no puedo pedir más. Lo que he visto me demuestra que en esta plantilla hay mucha competencia y alternativas. Había jugadores que no habían podido tener minutos en Liga debido a las lesiones y han dado un paso adelante, me han demostrado que nos pueden ayudar y seguro que será así en todo lo que tenemos por delante, que es mucho», señaló el preparador valenciano, quien añadió: «Este Eldense tiene personalidad y está comprometido, me lo demuestra en los entrenamientos y también en los partidos. Con el balón nos sentimos muy cómodos y contra el Almería es verdad que defendimos mejor, más juntos. Esta es la línea a seguir en la liga para seguir escalando posiciones».

