Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis Zubero Luis Ángel Gómez

Muere a los 77 años Luis Zubero, ciclista del mítico KAS

Natural de Zeberio, fue corredor profesional desde 1968 hasta 1976

E. C.

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:20

Comenta

El ciclismo vasco está de luto. Luis Zubero, que formó parte del mítico Kas, ha muerto a los 77 años. Natural de Zeberio, fue corredor profesional desde 1968 hasta 1976.

Estuvo en el KAS seis años, desde sus inicios como profesional hasta 1974. Después militó en Monteverde y terminó su singladura en este deporte en Furzi, en 1976.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Teatro Principal de Alicante se prepara para su mayor reforma en décadas con el cambio de butacas como prioridad
  2. 2 Precios por las nubes para ver el Elche-Real Madrid: estos son los importes y las zonas disponibles
  3. 3 Detenido a punto de coger un vuelo en Alicante tras abandonar a su hijo en un centro de menores de Donosti
  4. 4 Las Hogueras lanzarán una mascletà en el centro de Alicante este domingo
  5. 5 La Policía investiga un presunto caso de acoso escolar a un menor de 12 años en un colegio de Alicante
  6. 6 Arranca la nueva ruta de Vueling entre Alicante y Santander
  7. 7 Una redada en un local de ocio de un municipio de Alicante acaba con siete detenidos y actas por drogas y armas
  8. 8 El Centro 14 de Alicante deja de ser solo para Juventud y acogerá las concejalías desalojadas del Palas
  9. 9 Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»
  10. 10 Atropello, huida a pie y agresión a un guardia civil: así acabó la fuga de dos narcos por las calles de Torrevieja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Muere a los 77 años Luis Zubero, ciclista del mítico KAS

Muere a los 77 años Luis Zubero, ciclista del mítico KAS