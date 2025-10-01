El alicantino Iván Cano hace historia al colgarse el oro en salto de longitud El atleta paralímpico consigue en India el metal que le faltaba tras ganar dos platas

El alicantino Iván Cano, con una marca de 7,11 metros, se proclamó este miércoles campeón del mundo paralímpico de salto de longitud, clase T13 de discapacitados visuales, en los Mundiales que se disputan en Nueva Delhi (India).

Cano, nacido con albinismo oculocutáneo, una condición genética que afecta la agudeza visual lejana y provoca que la mácula del ojo se quede a un 60% y tenga fotofobia, logró en la ciudad india el metal mundial que le faltaba tras dos platas (Doha 2015 y Kobe 2024) y un bronce (Dubái 2019).

El atleta alicantino, de 30 años, volvió a superar con esos 7,11 metros, marca personal, el techo de los siete metros que había logrado en Tokio 2020 -plata paralímpica con 7,04-, mejorando los 6.91 que poseía esta temporada. Lo hizo en el quinto intento para superar al japonés Ryota Fukunaga, plata con 7,04, y al noruego Vegard Dragsund Sveerd, bronce con 6,88.

Cano, entrenado por Sergio Berbegal, amplía con este oro un palmarés que incluye también una medalla de plata en los Juegos de Tokio 2020, tres mundiales más (plata en Doha 2015 y Kobe 2024, bronce en Dubái 2019), dos oros europeos (Grosseto 2016 y Dublín 2018) y una plata (Bydgoszcz 2021).

«Es el día más feliz de mi vida deportiva. No sabría decir si le doy más valor a este oro mundialista o a la plata de los Juegos Paralímpicos, pero ser campeón del mundo tras dos temporadas muy difíciles y, además, ser campeón del mundo con marca personal me genera una emoción indescriptible», señala el atleta alicantino del proyecto FER de la Fundación Trinidad Alfonso.

«Ese 7,11m de hoy no creo que sea mi techo. Todavía estoy en condiciones de llegar más lejos. Poco antes de viajar a la India, comenté que no había dicho mi última palabra. Lo he demostrado con creces. Las carreras deportivas, como la vida, ofrecen altibajos. Yo lo he pasado mal en 2023 y 2024, pero he aguantado, he seguido. Aquí está la recompensa», concluye Iván Cano.

