El Akra Bárbara R.C. encadena dos triunfos y refuerza su dominio en las competiciones senior Los equipos masculino y femenino de rugby culminaron la jornada con resultados contundentes que consolidan su proyección en las ligas territoriales

Ismael Martinez Alicante Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:50

El equipo de rugby alicantino Akra Bárbara R.C. completó un brillante pasado fin de semana en sus categorías senior, logrando dos nuevas victorias que han reforzado la posición de sus equipos en la parte alta de sus respectivas clasificaciones.

Senior Masculino A (1.ª Territorial)

El conjunto masculino se desplazó el domingo hasta el Campo de Rugby El Río, en Valencia, para medirse al CAU Valencia Emerging, filial del histórico club valenciano. En uno de los choques más exigentes de la temporada donde el Akra supo imponer su ritmo y su fortaleza defensiva.

El marcador final, 12-20, permitió a los alicantinos mantenerse en lo más alto de la tabla tras la Jornada 5 de la 1.ª Territorial Masculina. El triunfo, logrado ante un rival siempre incómodo, confirmó la ambición del equipo por conservar el liderato.

Senior Femenino (Akra Bárbara/Elche)

El equipo femenino Akra Bárbara/Elche también protagonizó una jornada sobresaliente. En el Polideportivo Juan Antonio Samaranch, y dentro del denominado Super Sábado de Rugby, las alicantinas se impusieron con autoridad al UPV Femenino por 34-0.

El encuentro se decantó desde los primeros minutos y finalmente concluyó antes de tiempo debido a la superioridad de las locales, frente a una UPV que únicamente pudo alinear a 11 jugadoras. La victoria mantiene al equipo femenino también plenamente involucrado en la pelea por los puestos de cabeza de su competición.

Desde el club, estas dos victorias se han valorado como el reflejo del esfuerzo colectivo, el compromiso y la solidez competitiva que sus deportistas muestran semana tras semana.

Temas

Rugby