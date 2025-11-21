'Valencians al món' viaja a Córcega, un paraíso de la antigua Corona de Aragón Este domingo, a las 21:30 h, se abrirán las puertas de esta isla paradisíaca del Mediterráneo llena de encanto, historia y naturaleza salvaje

El programa 'Valencians al món', nos invita a conocer este domingo en À Punt a los valencianos que eligieron Córcega para una nueva etapa en sus vidas.

De la mano del reportero Enrique Tena visitaremos la isla para descubrir uno de los vestigios de la antigua Corona de Aragón, que conserva su esencia entre montañas abruptas, aguas turquesas y pueblos costeros llenos de vida. Allí encontraremos a los siguientes protagonistas:

Víctor Edo, de Alcoi, vive en la isla desde hace siete años. Con él descubriremos las impresionantes Calanques de Piana, unas formaciones rocosas de gran belleza declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco, y disfrutaremos de un paseo a caballo por la costa.

Trini Pérez, de Castalla, vive en Córcega desde hace 14 años. Con Trini y su marido, Sam, navegaremos por el espectacular archipiélago de los Sanguinarios, un conjunto de islas volcánicas que ofrecen unas puestas de sol únicas. También visitaremos el museo de la casa natal de Napoleón Bonaparte, que recibe cerca de 100.000 visitantes cada año, y viviremos de cerca el famoso Carnaval de Ajaccio, una de las celebraciones más emblemáticas de la isla.

Rosana Abellán, de Elche, que vive en Córcega desde hace diez años, nos mostrará una de las playas más paradisíacas de la isla, desde donde reflexionaremos sobre los retos del turismo y la convivencia con el medio natural.

Finalmente, Quique Vercher, de Manises, reside en Córcega desde hace doce años. Con él conoceremos la mayor reserva de tortugas de Europa, un espacio natural dedicado a la conservación de esta especie. Después, probaremos la gastronomía local en uno de los restaurantes más típicos de la isla, donde degustaremos embutidos corsos y otros platos tradicionales.

