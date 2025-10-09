Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Funambulista y Ku Minerva, entre los artistas del Benidorm Fest 2026

Serán finalmente 18 proyectos los que se presenten a un festival que repesca a Luna Ki y a artistas de otros concursos como Mayo o Mikel Herzog Jr.

I. C. Roncal

Jueves, 9 de octubre 2025, 16:45

Mientras Eurovisión dilucida aún si Israel podrá competir o no en el certamen, en RTVE van dando los pasos necesarios para una nueva edición del Benidorm Fest, el festival que desde el año 2022 decide quién será el representante de España en la competición. Funambulista y Ku Minerva serán los artistas más destacados en esta quinta edición, que repesca a Luna Ki y recupera a cantantes de otros concursos como Mayo o Mikel Herzog Jr.

Ha sido María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE, la responsable de ir revelando las 18 nuevas candidaturas. Porque sí, el concurso crece y abre el recital a dos proyectos más que en la anterior edición. El 10 de febrero de 2026 tendrá lugar la primera semifinal; el 12 de febrero, la segunda, y el 14 de febrero se decidirá quién representa a España en Eurovisión.

