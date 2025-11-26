Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Sede de Burjassot de À Punt. CACVSA

À Punt reforzará sus servicios informativos

CACVSA aprueba una nueva Relación de Puestos de Trabajo y recupera al jefe de meteorología

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:22

El Consejo de Administración de la Corporación Audiovisual de la Comunidad Valenciana (CACVSA) ha aprobado este miércoles una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) destinada a reforzar los servicios informativos de À Punt y optimizar la estructura de la radiotelevisión pública. La medida crea 28 nuevos puestos de trabajo y amortiza 26, de los cuales 18 están actualmente vacantes.

La RPT, fruto de una reestructuración que no incrementa la masa salarial, responde a la necesidad de adaptar la plantilla a las demandas actuales del servicio público y al impulso de la producción propia impulsado por la nueva dirección. Entre los nuevos puestos destacan seis periodistas presentadores, dos cámaras-montadores, siete operadores de equipo y un técnico de sonido.

Además, mantiene el puesto de jefe de meteorologia y crea un coordinador de lingüistas así como una jefatura de Informativos y un nuevo puesto para potenciar la parte técnica de la radio. Este refuerzo de la radio obedece a la necesidad de contar con más recursos humanos especializados para la implementación de cambios tecnológicos que se van a producir en breve por la modificación legislativa a nivel europeo.

La Unidad de Estilo y Recursos Lingüísticos (UERL) también se verá remodelada: pasará de 12 a 6 puestos, concentrándose exclusivamente en los informativos y programas propios, mientras que los programas externos contarán con lingüista propio. Con la propuesta de 6 lingüistas, À Punt dispone de 2 más que IB3 (Televisión de las Islas Baleares), 3 menos que TVG (Televisión Autonómica de Galicia) y prácticamente la misma proporción que la TV3.

La medida busca optimizar los recursos humanos y aumentar la eficiencia organizativa, cumpliendo además con la Ley 2/2024, que obliga al Consejo a actualizar la RPT en un plazo de seis meses. Con esta reestructuración, À Punt busca ser más ágil y competitiva, adaptándose a los cambios tecnológicos y reforzando la cobertura informativa en toda la Comunidad Valenciana.

