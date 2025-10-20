J. Moreno Lunes, 20 de octubre 2025, 00:20 Comenta Compartir

Son ya siete temporadas las que tiene a sus espaldas el polifacético comunicador David Moreno (Logroño, 1989) con 'La casa de los retos', el divertido concurso de Boing, el canal infantil de Mediaset, que este lunes (20:20 horas) estrena sus nuevas entregas. Regresa con más retos y momentos de diversión, donde seguirá involucrando en el juego a toda la familia. Cada semana, tres parejas de padres e hijos se enfrentarán a los retos que ponen a prueba las destrezas físicas y los conocimientos de sus participantes.

–¿Cómo se renueva el concurso después de siete temporadas?

–Tenemos retos nuevos con más pringue, con más diversión si cabe y luego, sobre todo, tenemos unos concursantes renovados, que son el alma del programa verdaderamente. Son los que cada semana entran a nuestra casa con ganas de pasarlo bien, de disfrutar y con unas energías totalmente espectaculares. También regresamos con cambios en la decoración, nuevas cartas de bloqueo muy divertidas. Es una renovación constante, la verdad, en la que escuchamos y atendemos mucho lo que nos dicen los espectadores.

–Ha trabajado en programas para adultos y otros dirigidos para el público infantil. ¿Es muy diferente la manera en la que se comunica?

–Realmente no. Obviamente se cuida muchísimo más el lenguaje, pero yo comunico igual. Creo que a lo mejor en la tele de los 90 se trataba a los niños como si fuesen bebés, pues no mola, entonces para los que hacemos 'La casa de los retos' sabemos que hay que tratarlos como si fuesen adultos. Los niños toman muchas decisiones a lo largo de la infancia y tienen muy claro lo que quieren, lo que no quieren, lo que les gusta y lo que no les gusta. Tratar a un niño con condescendencia nunca está bien. Yo le trato de igual a igual, porque también soy un poco niño.

–¿Qué diría que mantiene de niño?

–Todo. La ilusión, las ganas, la inocencia, las ganas de crecer, de prosperar, de aprender, de estudiar, de evolucionar, de los retos nuevos, no solo los del programa, me refiero a la vida también. Me encanta sorprenderme todos los días con cosas nuevas.

–También hay implicación de los padres en 'La casa de los retos'.

–Es que los padres vienen dispuestos a pasárselo en grande con sus hijos y sabiendo que están viviendo un momento único en su vida, que no se va a repetir. Para ellos es casi como ir al Parque Warner a disfrutar de un día en familia que va a ser irrepetible. Entonces, ellos vienen dispuestos a darlo todo, a ganar, por supuesto, pero siendo súper conscientes que el premio es estar allí. Esta temporada se han llegado a presentar unas 10.000 familias. Hemos batido récord.

–Sois de los pocos programas de la tele dirigidos a niños. ¿La tele tradicional mira mucho a los adultos?

–Hay una amplia oferta de televisión para todos los públicos. Creo que igual que a nosotros nos cambió la televisión cuando llegaron los canales temáticos, los niños tienen ahora muchas plataformas. Por ejemplo, 'La casa de los retos' se ofrece en HBO Max. Ya no sólo hay un aparato que se llama tele donde puedas ver un canal; también hay programación que pueden seguir los niños. Tenemos muchos contenedores diferentes.

–Por cierto, enhorabuena por la parte de los 15 años de Boing que le toca.

–Llevo ya casi la mitad de la vida de la cadena con ellos y estoy encantado. Estoy encantado de ser un chico Boing, de ser un chico Mediaset. Estoy súper agradecido a todo el equipo que hace posible mi programa y estamos de celebración porque hemos ganado por primera vez el premio Iris al mejor programa de televisión infantil. Ya no solo la audiencia nos elige, sino que también lo hacen los compañeros y los académicos. Me parece una pasada. Esto ha sido un revulsivo para nosotros. Tengo el Iris en la estantería de mi casa y verlo todos los días me da un subidón para hacer 'La casa de los retos' toda la vida.

–¿Recuerda el 'casting' que hizo para ser presentador de 'La casa de los retos'?

–Estaba trabajando en 'Todo es mentira' como reportero en el programa de Risto Mejide. Cuando me presenté al casting me moría de ganas de hacerlo, porque lo primero que hice en televisión, tras pasar por una tele local de La Rioja, fueron programas infantiles. Conocí también a Pilar Tabares, que en aquel momento era directora de entretenimiento de programas de Televisión Española, y cuando venían a hacer las gafas de La Rioja me empeñe en conocerla, porque yo era muy fan de 'Operación Triunfo'. Me enseñó la tele por dentro. Después pasé a Jetix a presentar un programa infantil que iba a ser un contenedor de la serie Pokémon. Era como un experimento, pero estuvo muchas temporadas. He estado en 'Sálvame', 'Hormigas Blancas', 'Metro a metro' de Telemadrid, 'Gandía Shore'... Después de haber visto la tele de diferentes lados y presentando en un montón de sitios muy diferentes, volver a tener la oportunidad de conectar con el público infantil sabiendo lo que significa era un regalo.