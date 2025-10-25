Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Josep Ramon Lluch y Anaïs Ordóñez, presentadores de'El retrovisor. TA

Josep Ramon Lluch y Anaïs Ordóñez presentarán 'El retrovisor', el nuevo talk show de À Punt para la noche de los sábados

Se estrena este 8 de noviembre a las 21:45 horas y planteará temas de actualidad con invitados de diferentes generaciones para conocer cómo ha cambiado la sociedad valenciana en las últimas tres décadas

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Sábado, 25 de octubre 2025, 12:09

Comenta

À Punt propone 'El retrovisor' para los sábados por la noche a partir del 8 de noviembre. Se trata un gran talk show en directo que a través de invitados de diferentes generaciones comprobará cómo ha cambiado la sociedad valenciana en los últimos 35 años. Dos presentadores representarán ese choque generacional: el veterano Josep Ramon Lluch dará voz al sector de la población más mayor, los conocidos como 'boomers', y Anaïs Ordóñez, reflejo de la opinión de los más jóvenes, etiquetados como millennials o 'generación Z'. El debate está servido, cada sábado a las 21:45 horas.

'El retrovisor' propone un viaje al pasado reciente para entender el presente de la sociedad. Para plasmarlo contará con el impagable archivo de 35 años de televisión pública, un tesoro audiovisual de alto valor sociológico para descubrir si los temas que preocupaban a los jóvenes hace 20, 25 o 35 años son los mismos que preocupan a las nuevas generaciones.

Este gran talk show se completará con reportajes, informes, encuestas en la calle, entrevistas con personalidades, debates y testimonios donde los protagonistas serán los ciudadanos anónimos que podrán compartir en directo sus opiniones o experiencias personales.

¿Quieres participar?

Desde que inició las emisiones, en octubre de 1989, RTVV ha sido el espejo en que se ha mirado la sociedad valenciana, el altavoz que les ha dado la voz y el escaparate que ha dado a conocer qué hacíamos, pensábamos, necesitábamos o sentíamos los valencianos desde Pilar de la Horadada a Vinaròs. Ahora el programa hace un llamamiento a las personas que participaron en alguno de los programas de nuestra televisión pública en los años 90 y quieren volver a revivir su intervención y contarnos qué ha pasado con ellos y si mantienen o no sus puntos de vista de hace 25 o 30 años. Será una manera de comprobar, dos o tres décadas después, cómo han evolucionado los intereses, preocupaciones o la manera de ser.

À Punt recupera con 'El retrovisor' el debate sobre temas de actualidad social donde los protagonistas son personas anónimas, uno de los géneros que más buena acogida ha tenido entre la audiencia de la Comunitat Valenciana. El formato se transforma en una nueva propuesta audiovisual que contendrá los elementos más innovadores de la televisión actual, como por ejemplo la interacción con los telespectadores a través de las redes sociales, el uso de la IA o las intervenciones a través de videollamadas.

Josep Ramon Lluch y Anaïs Ordóñez, la voz de dos generaciones

Vuelve como presentador de 'El retrovisor' Josep Ramon Lluch, que condujo hace más de 30 años algunos de los programas de más éxito de Canal 9 como, por ejemplo, 'Carta Blanca' y 'Parle vosté, calle vosté'. También director y productor de programas, tiene una larga trayectoria profesional con decenas de programas de entretenimiento, magacines de actualidad o debates en RTVV, RTVE, Antena 3, TV3, IB3, TVCM, Telemadrid, Canal Sur, Canal Extremadura y la televisión autonómica de la Región de Murcia.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

En esta nueva aventura televisiva le acompaña Anaïs Ordóñez, una joven periodista valenciana con una consolidada trayectoria que, desde hace tres años, presenta la sección de Deportes del NTC Migdia. Ella será el contrapunto generacional que aportará las opiniones y experiencias vitales de los valencianos más jóvenes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será el edificio Maisonnave 22, la nueva catedral del comercio urbano de Alicante
  2. 2 Ropa vintage desde 9 euros: el mercadillo que conquista el centro de Alicante
  3. 3 Todo sobre el Oktoberfest en la plaza de toros de Alicante: horarios, cervezas y actividades
  4. 4 Asaltan en plena madrugada una lavandería autoservicio en Alicante
  5. 5 Alicante descubre a sus Reyes Magos 2026
  6. 6 Alerta por salmonela en una cúrcuma en polvo distribuida en Alicante
  7. 7 Ryanair anuncia otra nueva ruta a Alemania desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  8. 8 Arrancan las obras de reparación de la vía del Tram de Alicante entre varias paradas de la línea 2
  9. 9 «Alicante era impresionante» o la añoranza del alma comercial del centro
  10. 10 Un nuevo sendero verde para conectar las calas de este municipio de Alicante junto a un resort de lujo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Josep Ramon Lluch y Anaïs Ordóñez presentarán 'El retrovisor', el nuevo talk show de À Punt para la noche de los sábados

Josep Ramon Lluch y Anaïs Ordóñez presentarán &#039;El retrovisor&#039;, el nuevo talk show de À Punt para la noche de los sábados