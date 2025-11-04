Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El chef Alberto Chicote, de vuelta en La Sexta. Atremedia

Alberto Chicote

Chef
«Hacer una buena paella es muy complicado»

Presenta la tercera temporada de 'Batalla de restaurantes' en La Sexta, donde cuatro hosteleros compiten por un premio de 10.000 euros

J. Moreno

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:21

Comenta

El chef Alberto Chicote (Madrid, 56 años) regresa a laSexta con la tercera temporada de 'Batalla de restaurantes', que se estrena hoy martes en 'prime time', y donde el popular presentador recorrerá diez ciudades españolas para descubrir los mejores establecimientos gastronómicos del país. En cada entrega, cuatro locales competirán por un premio dotado con 10.000 euros y el reconocimiento como mejor restaurante de su zona, valorándose mutuamente en distintas categorías. Esta edición incorpora una novedad: El tenedor rojo y amarillo, una herramienta con la que Chicote podrá penalizar a los concursantes que no cumplan las normas o muestren una mala actitud, elevando la tensión y la estrategia en cada uno de los duelos culinarios.

-¿A qué ciudades va este año?

-Hacemos diez ciudades, una por cada programa, y solo repetimos una, que es Madrid. Todos los demás destinos son diferentes. Nos vamos a Cuenca, Tarragona, Granada, Sevilla, Valencia, Pontevedra, San Sebastián, Donosti, Salamanca y Cantabria. En cada una de las provincias buscamos uno de los platos más emblemáticos y ahí es donde se libra la batalla.

-El programa ya es bastante conocido entre la gente. ¿Cree que los concursantes llegan con las estrategias o los trucos aprendidos?

-Yo creo que, evidentemente, cada uno de los concursantes ya ha visto el programa con anterioridad, pero eso no quita que cuando empiezan a pasar las cosas en directo y en primera persona, todo cambie. Las reacciones son diferentes cuando lo vives. Todas las batallas o programas son especiales y estupendos, las cosas como son. Cada uno refleja la idiosincrasia del lugar donde estamos y de los participantes. No es lo mismo grabar en Salamanca que en Pontevedra o en Granada. No tienen nada que ver.

-¿Cuáles son sus límites en estas batallas entre restaurantes? ¿Sabe cuándo tiene que intervenir?

-Claro, ese es mi trabajo: saber moderar, intervenir cuando corresponda y hasta dónde hay que hacerlo. Forma parte de mi labor y procuro hacerlo lo mejor posible.

-¿Hay muchas envidias en el mundo de la hostelería?

-Creo que como en todos los ámbitos. No es algo exclusivo de la hostelería. El que es envidioso lo es, independientemente de a lo que se dedique. Lo que sí está claro es que los hosteleros le tienen muchísimo cariño a sus negocios, los defienden contra viento y marea y quieren que el suyo sea el mejor.

-Uno de los distintivos del programa son las recetas típicas de cada comunidad. Para usted, ¿cuál es la especialidad regional más complicada?

-Complicada… No sabría decirte porque cada una tiene lo suyo. Pero, por ejemplo, en esta edición vamos a Valencia, y evidentemente el plato emblemático es la paella valenciana. Hacer una buena paella es muy complicado. El término paella en realidad es un término académico: implica que el arroz lleve determinados ingredientes y se haga de una manera concreta. Todo lo demás son arroces en paella, que también se pueden hacer perfectamente y pueden gustarte incluso más que la receta académica. Al final, la gastronomía está hecha para disfrutar. Si no te gusta el conejo, por ejemplo, la paella valenciana no te gustará. Y si prefieres las gambas, pues te encantará un arroz en paella con gambas. Es perfecto.

-¿Eso de que en España se come bien es verdad o es que nos gusta echarnos flores?

-No, no, es totalmente verdad. En España tenemos un nivel gastronómico muy alto, estamos en el top 5 del mundo, seguro.

-¿En su cocina es igual de exigente?

-Claro, ¿cómo no voy a serlo? Si encima lo estoy haciendo para mí, pues me exijo lo mejor, porque además lo voy a disfrutar.

-Ya se ha confirmado que dará las campanadas en Atresmedia con Cristina Pedroche.

-Yo ya las he presentado doce años; diez juntos con Pedroche y parece que nos hemos convertido en una pareja icónica de las campanadas. Además, Atresmedia ha decidido rizar el rizo y convertir la retransmisión en algo muy especial, emitiéndola tanto en Antena 3 como en laSexta y Atresplayer. Será una fiesta muy especial y nosotros estamos encantados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El quiosco de Julio cierra para siempre y Benalúa dice adiós a un histórico emblema de su placeta
  2. 2 Vilaplana sobre Mazón: «Me estalla la cabeza. ¿Cómo pudo hablarme con normalidad? Creo que no sabía nada, si no no es posible»
  3. 3 Mazón formaliza su renuncia a la presidencia de la Generalitat
  4. 4 Ortiz ratifica a Torrecilla al frente del Hércules
  5. 5 Mazón dimitirá este lunes y descarta el adelanto electoral
  6. 6 El alquiler bate nuevo récord en Alicante con el Centro, Carolinas y Altozano liderando la subida de los precios
  7. 7 ¿Cuándo se sabrá si hay nuevo presidente de la Generalitat Valenciana o vamos a elecciones?
  8. 8 Feijóo insta a Vox a que «facilite cuanto antes» un nuevo presidente de la Generalitat
  9. 9 El taxi de Alicante convoca una huelga este martes por la «expansión» de las VTC
  10. 10 Vox deja en el aire el futuro de la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante «Hacer una buena paella es muy complicado»

«Hacer una buena paella es muy complicado»