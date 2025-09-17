El Palco Real se 'democratiza' Los Reyes abren a la sociedad civil esta privilegiada tribuna del Teatro Real que siempre ha tenido un uso institucional. «El palco se reformó en 1905 con una ópera en la que no aplaudió nadie»

José Antonio Guerrero Madrid Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:07 | Actualizado 20:05h.

Las 16 butacas del palco de la Familia Real en el Teatro Real de Madrid podrá ser utilizadas por personas de la sociedad civil y del tercer sector cuando los Reyes no estén. Así lo han decidido don Felipe y doña Letizia en un iniciativa que supone un hito en el uso de este privilegiado lugar del emblemático Coliseo nacional inaugurado por Isabel II hace 175 años, el 19 de noviembre de 1850, coincidiendo con el cumpleaños de la soberana. Desde entonces la tribuna permanecía restringida al uso en actos oficiales de la Familia Real (y de Franco durante la dictadura), así como de las autoridades de turno (presidentes, ministros...) y de los máximos responsables del teatro. La reina emérita Sofía, entusiasta de la ópera y de la música clásica, ha sido una de las más asiduas al Teatro Real, si bien cuando acudía como mera aficionada no ocupaba el palco, sino un lugar más discreto del recinto.

Los Reyes han expresado su voluntad de que el Palco Real pueda ser utilizado por diferentes colectivos sociales en aquellas representaciones en las que no se use para actividades oficiales. Se trata de un espacio que el Teatro Real mantiene reservado para los miembros de la Familia Real y cuyas 16 butacas estarán ahora disponibles a personas ajenas a los altos poderes del Estado.

Fuentes del Teatro Real destacan el gesto de la Casa Real con los representantes de la sociedad civil en la medida en que los Reyes entienden que el palco no es propiedad de Familia Real, aunque el Teatro Real lo reserve para su uso y lo mantenga vacío cuando ellos no van.

Esta decisión supondrá el acceso de representantes de distintos colectivos sociales a un espacio que, desde que el Teatro Real abrió sus puertas, hace 175 años, siempre ha tenido un uso institucional.

Según una nota del Teatro Real, desde hace años, los Reyes querían llevar a cabo esta iniciativa «que, formalmente, ha podido ser puesta en marcha tras el trabajo conjunto del Teatro Real y de la Casa de Su Majestad el Rey».

Causas solidarias

Para la selección de las personas que podrán disfrutar de este espacio, se contará con la colaboración de organizaciones «que apuestan por la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y las ciudadanas» y teniendo en cuenta la celebración de distintos Días Mundiales en conmemoración de causas sociales, culturales, sanitarias, educativas o solidarias.

En ese sentido y en coincidencia con la celebración el próximo 21 de septiembre del Día Mundial de la Paz, se ha propuesto que sean Unicef, Acnur, Unesco, Médicos sin Fronteras, Cruz Roja Española, Cáritas Española, Save the Children, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Manos Unidas y Paz y Desarrollo las organizaciones que seleccionen a las personas que ocuparán el Palco Real en las funciones de 'Otello', la ópera de Verdi que estrena temporada este viernes con dirección musical de Nicola Luisotti y escénica de David Alden. De esta producción se realizarán 12 funciones, con lo cual, salvo la de la inauguración, el resto de las funciones contará con la presencia de personas de la sociedad civil en el Palco Real. Desde el Teatro Real recuerdan que hay óperas en que el personal técnico, por exigencias del formato, debe ocupar el Palco Real para realizar proyecciones, por ejemplo, por lo que en estos casos también se restringirá su uso.

En los próximos meses se invitará a organizaciones vinculadas a la celebración de otras efemérides como: el Día Mundial contra el Cáncer de Mama (19 de octubre), el Día Mundial de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre), el Día Mundial de la Educación (24 de enero), el Día Mundial de las Enfermedades Raras (28 de febrero), el Día de la Danza (29 de abril), el Día Mundial de la Cruz Roja (8 de mayo) y el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio).

Curiosidades del Palco Real

Joaquín Turina, nieto del célebre compositor andaluz del mismo nombre, e historiador del Teatro Real, confirma que es la primera vez en los 175 años del Teatro que ocurre esto. Turina recuerda que a lo largo de la historia, los Reyes solo acudían al palco en calidad de Jefes de Estado, porque cuando asistían al Teatro como aficionados «iban al llamado Palco de Diario, que se pagaban ellos». En esas ocasiones, el Palco Real permanecía vacío, lo que ahora se va a corregir. «Cuando no acudían como jefes de Estado, ocupaban el Palco de Diario, que es el actual palco proscenio, el que está más metido dentro del escenario. Es el el palco desde donde peor se ve, pero donde mejor se te ve, que en otra época era lo importante», subraya. Ese palco suele ser hoy el lugar desde donde los técnicos proyectan los subtítulos de las óperas o instalan algunos focos.

Por el Palco Real, además de los reyes y reinas de España, han pasado otros jefes de Estado en visita oficial, sobre todo entre 1850 y 1925, cuando, según Turina, todas las visitas de Estado incluían «fijo» una función de gala en el Teatro Real.

Con todo, el actual Palco Real no es el original. «El Palco Real con el que se inaugura el Teatro solo ocupaba una planta, y ahora ocupa dos para darle doble altura», ilustra Turina.

La reforma en cuestión se acometió en 1905 y a la inauguración del nuevo balcón real asistieron el rey Alfonso XIII y el entonces presidente de la República Francesa Émile Loubet. «La inauguración del nuevo Palco Real se hizo con la ópera 'El barbero de Sevilla', dirigida por Tomás Bretón, y la curiosidad es que, al ser una función de gala, el protocolo impedía aplaudir a los invitados, así que no aplaudió nadie».

Cuenta Turina que ese sepulcral silencio al final de las representaciones era lo habitual en las funciones de gala, pero que no siempre se ha respetado tal costumbre de alta alcurnia, y que, de hecho, eran los propios reyes quienes solían iniciar el aplauso, para que el resto de los invitados les siguieran.

Entre los muchos ilustres que en este siglo han acompañado a los Reyes en el Palco Real, Turina recuerda la presencia de Kofi Annan, secretario general de la ONU, invitado por el rey Juan Carlos en una visita de Estado que realizó a España en 2002.

Con todo, el historiador dice que el Palco Real es un «palco muy normalito», nada fastuoso en comparación con los de otros teatros europeos, donde, por cierto, estas tribunas, como en el caso de la Ópera de Viena, llevan años abiertas al público en general.

Temas

Casa Real