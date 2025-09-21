Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El ganador de Intervisión, Phù Đổng. Efe

Vietnam gana Intervisión, la alternativa rusa a Eurovisión

La representante estadounidense se retiró en el último momento por «presión política»

C. P. S.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 01:15

Vietnam se ha convertido en el ganador de Intervisión, el festival «de valores tradicionales» organizado por Rusia con países afines a raiz de su veto en Eurovisión como consecuencia de la guerra en Ucrania. Phù Đổng Thiên Vương es la canción que ha aupado al artista Duc Phuc como ganador. Kirguistán obtuvo el segundo lugar y Catar el tercero.

Han sido hasta 23 países, entre los que destacan Brasil, China, India, Sudáfrica, Egipto, Indonesia, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Colombia, Cuba y Venezuela, los que han participado en Moscú en esta cita musical que comenzó con una intervención grabada del presidente de Rusia, Vladimir Putin en la que aseguraba que «será uno de los concursos más conocidos y estimados en todo el mundo».

Aunque en un primer momento se anunció la sorpresiva participación de Estados Unidos, al final la representante estaodunidense, de origen australiano, no se subió al escenario. A unas horas de que comenzara el festival, la artista Vassy canceló su participación por «presión política», según anunciaron los presentadores al inicio del evento.

El propio participante ruso, «Shaman», cuyo nombre real es Yaroslav Dronov, pidió al jurado que ignorara su actuación debido a que Moscú era el anfitrión de un festival que ya tiene la sede de su próxima edición. Arabia Saudita aceptó el reto de organizar el próximo año el concurso.

El programa fue transmitido en vivo por la televisión rusa y los organizadores rusos dijeron que también se transmitió por Internet o por televisión en otros países con una población combinada de más de 4 mil millones de personas.

