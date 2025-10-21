Tito El Bambino y Danny Romero pondrán Alicante a vibrar en el Reggaton Millenial Fest 2026 El certamen regresa los días 7 y 8 de agosto de 2026 con un nuevo cartel repleto de grandes artistas que marcaron una época

Reggaeton Millennial Fest vuelve a la ciudad de Alicante los días 7 y 8 de agosto de 2026, y ya se conocen a los primeros nombres que formarán parte de la cita. El primer avance de cartel viene encabezado por Tito El Bambino, Danny Romero, K-Narias, Kiko Rivera y el show conjunto de los míticos DJ Rajobos y DJ Nev.

También formarán parte del cartel los dj's nacionales Alex Selas, Aston Reed, Carlos Manzanares, Dani Wallace, David Furylo, Moya Deejay, Pascal Renolt, Santi Bertomeu y Tiger Fighter, quienes aportarán frescura y energía con sus sesiones llenas de ritmo y nostalgia.

Un cartel para volver a 'los dosmil'

El artista puertorriqueño Tito El Bambino, conocido mundialmente como El Patrón, es uno de los grandes pioneros y referentes del reggaeton. Con más de dos décadas de carrera, ha dejado huella en la música latina con temas como 'El Amor', 'Mi cama huele a ti', 'A que no te atreves' o 'Siente el boom'.

El artista canario Danny Romero es uno de los productores, cantantes y dj's más reconocidos del panorama urbano español. Alcanzó el número uno con 'Agáchate' y, desde entonces, ha cosechado 14 Discos de Oro y 14 de Platino.

El mítico dúo canario K-Narias, formado por las hermanas gemelas Gara y Loida Hernández, celebra su 20º aniversario en los escenarios con nuevo trabajo y su característica mezcla de reggaeton y merengue. Con himnos como 'No te vistas que no vas' o 'La conocí bailando', K-Narias se ha convertido en un referente de la música latina y del empoderamiento femenino, con actuaciones en lugares tan emblemáticos como el Madison Square Garden o los Premios Grammy. Su energía en directo y su conexión con el público las consolidan como una de las propuestas con más reclamo del festival.

Kiko Rivera, DJ Rajobos y Dj Nev completan el cartel

Kiko Rivera es uno de los rostros más populares de la música urbana en España. Desde su debut con 'Así soy yo', número uno en descargas digitales en su lanzamiento, ha acumulado éxitos como 'Quítate el top', 'Dale' o 'Chica Loca', que lo convirtieron en un referente del electrolatino. Su faceta como DJ y su habilidad para conectar con el público garantizan una sesión llena de fiesta y diversión.

Los legendarios DJ Rajobos y DJ Nev se unirán en un show exclusivo bajo el nombre La Fusión Perfecta, una sesión especial donde repasarán los grandes himnos del reggaeton, el trap y la música electrónica. Dos nombres imprescindibles en la historia de la escena urbana española, que harán vibrar Alicante con una actuación conjunta cargada de energía, recuerdos y hits inolvidables.

El Reggaeton Millennial Fest es más que un festival, es una celebración de los años dorados del reggaeton y el electrolatino. El 7 y 8 de agosto de 2026 esperan dos días en los que la nostalgia se mezclará con la mejor producción musical, zonas temáticas y una puesta en escena que transportará al público a las noches de discoteca y verano que marcaron una era.