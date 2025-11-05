Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Detectan un brote de sarna en una residencia de Catral con 14 casos confirmados
Logo Patrocinio
Momento en el que Rosalía desveló en Madrid la portada de su nuevo trabajo. EP

El nuevo disco de Rosalía se filtra entero a 48 horas de su publicación

El trabajo de la catalana está circulando por las redes sociales después de que este martes ya se publicara por error una canción

C. P. S.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:10

Comenta

El disco de Rosalía, que estaba previsto que viera la luz este viernes, se ha filtrado entero a través de las redes sociales. Se trata de una filtración que llega después de que este martes se publicara en Spotify por error 'Reliquia', una de las canciones del álbum. Ahora ha sido a través de Telegram donde ha aparecido publicado el trabajo completo.

El lanzamiento de la catalana se está viendo envuelto en una sucesión de polémicas. A finales de octubre, Rosalía organizó el evento en el que desveló la portada del nuevo trabajo y por el que el Ayuntamiento de Madrid anunció que investigaría lo ocurrido tras colapsar Callao ante la gran afluencia de gente.

La cantante ya publicó el primer avance del nuevo disco, 'Berghain', junto a Björk e Yves Tumor, el pasado 27 de octubre, tema que ya ha alcanzado más de dos millones de visualizaciones en YouTube desde su estreno y ha llegado a las 23 millones de reproducciones en Spotify.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nueva heladería del quiosco de la Explanada se acerca a su reapertura
  2. 2 El general Gan Pampols se rompe en su despedida del Consell
  3. 3 Jeremy de León pide paso en el once del Hércules
  4. 4 La Costa Blanca explora con Wizz Air nuevas rutas a Europa del Este desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  5. 5 Los vecinos del sur de Alicante se hartan de esperar por las Harineras de Benalúa
  6. 6 Un virulento incendio en una nave industrial de Elda obliga a movilizar 9 dotaciones de bomberos
  7. 7 Estos son los restaurantes que se suman a las Jornadas Gastronómicas de Alicante con menús especiales desde 25 euros
  8. 8 El infierno de una niña rusa en Dénia: su padrastro, a prisión por años de abusos sexuales
  9. 9 Un falso empleado se colaba en empresas de Alicante para desvalijar las taquillas y comprar cupones de la ONCE
  10. 10 Las cinco noticias más destacadas de este martes 4 de noviembre en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El nuevo disco de Rosalía se filtra entero a 48 horas de su publicación

El nuevo disco de Rosalía se filtra entero a 48 horas de su publicación