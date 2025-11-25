Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El dúo Mëstiza precalienta en diciembre el Gran Premio de España de Fórmula 1 que llegará el año que viene. Fever

Mëstiza precalienta el Gran Premio de España de la Fórmula 1

La Warm Up Party, que abrirán Argia y Claudia León, tendrá lugar el 12 de diciembre a las 20:00 horas en Las Ventas

R. C.

Martes, 25 de noviembre 2025, 09:51

Madrid se prepara ya para acoger el Gran Premio de España de Fórmula 1. La cita, que se disputará en la capital española del 11 al 13 de septiembre de 2026, tendrá en la agenda navideña una primera incursión de corte más festivo con la Warm Up Party que protagonizará el dúo Mëstiza. Será el 12 de diciembre, en Las Ventas, cuando los valores de modernidad e identidad española del Gran Premio de España de Fórmula 1 se fusionen con el folklore flamenco y la música electrónica de estas dos djs españolas.

Este primer calentamiento de cara al evento de septiembre de 2026, se vivirá como un tardeo festivo, posicionándose como una alternativa a las tradicionales cenas de empresa o reuniones navideñas. Las puertas del coso taurino se abrirán a las 19.30, y la fiesta arrancará a las 20.00 con Argia, que desplegará su elegante house de 20.00 a 21.30 horas, a modo de 'entrenamientos libres'. A continuación, y hasta las 23.00 horas, será Claudia León tomará el relevo con una sesión explosiva que marcará esta particular 'clasificación'. Finalmente, a las 23.00 horas, arrancará 'el Gran Premio' con Mëstiza en lo que será una auténtica fiesta de música electrónica con toques españoles donde espectáculo y Fórmula 1 se fusionarán a la perfección.

El pasado año, el dúo lanzó su primer álbum, 'Quëreles', que se convirtió en el disco más vendido en España en su primera semana. Desde entonces, han actuado en algunos de los clubes más prestigiosos del mundo y recientemente han sido confirmadas para el cartel de Coachella 2026. Actualmente preparan su segundo álbum, 'Spanish Chica', que verá la luz en primavera de 2026. Como adelanto, acaban de presentar 'Campanera', una reinterpretación del clásico coplero con la colaboración especial de Diana Navarro.

Con el patrocinio de Banco Santander, y después de permanecer unos días disponibles solo para la comunidad de usuarios de Fever, las entradas para la Warm Up Party ya están disponibles para el público general.

