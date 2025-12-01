La Banda Sinfónica de Alicante tocará con partituras electrónicas Cultura aportará 18.000 euros para renovar los instrumentos y la concejal promete una plaza más para 2026

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, se dirige a los miembros de la Banda Sinfónica de Alicante.

José Vicente Pérez Pardo
Alicante
Lunes, 1 de diciembre 2025

La Banda Sinfónica Municipal de Alicante dispondrá de 55 tablets de lectura de partituras con los accesorios necesarios, así como de fondos para la compra de instrumentos. La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha avanzado que «en breve los músicos de la Banda Municipal dispondrán de estas tablets que nos habían solicitado y también de 18.000 euros para la compra de instrumentos que necesitan sustituir».

Para la compra centralizada de tablets se destinan 66.550 euros. En concreto el Ayuntamiento adquiere 55 tablets de lectura de partituras, incluyendo los accesorios necesarios, como son los lápices digitales, pedales de paso de página, fundas para tablet y software para lecturas de partituras.

La edil ha explicado que «desde la Concejalía de Cultura vamos a continuar modernizando y mejorando las condiciones de nuestra banda tal y como nos habíamos comprometido». En este sentido, también ha anunciado que se creará una nueva plaza para 2026.

Ciclo de Invierno de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante Concierto Cigarreras – Jóvenes Intérpretes. Domingo 11 de enero 2026 – Casa de la Música (Las Cigarreras) 12 horas.

Concierto ADDA. Domingo 18 de enero a las 12 horas. Compositores músicos de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante. Ramón López Ruano.

Concierto ADDA. Domingo 1 de febrero a 12 horas.

Concierto Cigarreras – Jóvenes Intérpretes. Domingo 8 de febrero – Casa de la Música (Las Cigarreras) 12 horas.

Concierto ADDA. Domingo 15 de febrero a las 12 horas. Premios extraordinarios Conservatorio de Alicante: Juan Miguel Romero y Olivia García.

Concierto Cigarreras – Jóvenes Intérpretes. Domingo 8 de marzo – Casa de la Música (Las Cigarreras) 12 horas. Ganadores Concurso FSMCV – Vega Baja

Concierto ADDA - Jóvenes Intérpretes. Domingo 22 de marzo a las 12 horas. Clarinetissim.

Actualmente la Banda Sinfónica Municipal está formada por 52 músicos y ofrece una programación de conciertos estable a lo largo del año. Este mes de diciembre tiene previsto actuar en tres conciertos que culminarán el día 22 con el Extraordinario de Navidad en el ADDA a las 19 horas. Previamente ofrecen las Matinales de la Banda el día 5 en la Casa de la Música del Centro Cultural Las Cigarreras como homenaje al 200 aniversario del nacimiento de Johan Strauss a las 11 horas y otro concierto el día 14 también en Las Cigarreras a las 12 horas.