Alicante queda fuera de las primeras fechas de la nueva gira de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero El grupo donostiarra celebra 30 años con su gira 'Tantas cosas que contar', pero de momento no incluye parada en la provincia

Adrián Mazón Alicante Viernes, 17 de octubre 2025, 12:55 Comenta Compartir

Treinta años después de sus primeras canciones en un local de ensayo de San Sebastián, La Oreja de Van Gogh vuelve a los escenarios sin hacer, hasta el momento, parada en la provincia de Alicante.

El grupo, tras el esperado regreso de Amaia Montero, ha anunciado las primeras fechas de su nueva gira 'Tantas cosas que contar', la cual arrancará el próximo 2026 por distintas ciudades españolas.

Así, Valencia, Albacete y Murcia son las primeras paradas confirmadas más cercanas a la provincia de Alicante, donde el grupo ya ha actuó en su segunda etapa con Leire Martínez en el ADDA en 2021 y en el festival Noches Mágicas durante el verano de 2024.

Todavía queda por ver si los donostiarras anunciarán una nueva vuelta al certamen estival, durante los días vacíos, con el fin de traer a Alicante este tour presentado como un homenaje a su trayectoria y un guiño al emblemático álbum 'El viaje de Copperpot', que cumple 25 años.

Gira de La Oreja de Van Gogh en 2026

El regreso de La Oreja de Van Gogh a los escenarios incluirá grandes éxitos como 'Cuídate', 'La playa', 'Puedes contar conmigo', 'Rosas' o '20 de enero', entre otras.

La gira 'Tantas cosas que contar' arrancará el próximo mes de mayo en Bilbao y continuará con más conciertos Madrid, Albacete, Murcia, Sevilla, Fuengirola, Gijón, Donostia/San Sebastián, Santander, Valladolid, Valencia, A Coruña, Zaragoza, Barcelona y Pamplona.

Las entradas oscilan entre los 45 y 72 euros (más gastos de distribución), mientras que los paquetes VIP se sitúan entre 110 y 290 euros.

«Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora», ha expresado la banda en su anuncio oficial.