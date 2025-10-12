Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas El maestro, ante la sorpresa del público, se despide de los ruedos tras cortar dos orejas y salir por la Puerta Grande

Javier Varela Domingo, 12 de octubre 2025, 19:57 | Actualizado 20:57h.

Madrid, 19:37 de la tarde del 12 de octubre de 2025. Plaza de Las Ventas. Hora, día y escenario histórico para el mundo del toro. Morante de la Puebla, 46 años, se ha cortado la coleta entre lágrimas propias y ajenas y ante la sorpresa de todos. El diestro tras terminar la vuelta al ruedo, tras haber cortado las dos orejas y abrir la segunda Puerta Grande en su trayectoria, el maestro se fue al centro del ruedo y en plena soledad se cortó la coleta.

José Antonio Morante Camacho, que así se llama, ha dejado una imagen histórica que pilló por sorpresa a todos los aficionados que estaban en los tendidos en la Plaza de Las Ventas y a los que estaban al otro lado del televisor. Tanta emoción que, como si diera un muletazo, dejó a todos en shock. Algunos de los que se frotaban los ojos por estar presenciando algo histórico le habían protestado la gloria que le daba las llaves de la Puerta grande. Los gritos de ¡Torero, torero! afloraron ante un Morante emocionado tras una temporada grabada con letras de oro en la historia de la Tauromaquia. El adiós inesperado de un mito viviente, de leyenda viva.

Morante ha sido un torero enciclopédico, poderoso como el que más con todo tipo de toros y encastes y poseído por un duende que lo iguala con toreros de pellizco como Rafael de Paula. Heredero de Joselito 'el Gallo', ha rescatado suertes antiguas y se ha comprometido al máximo con la fiesta (fue uno de los que más empujó para levantarla tras la covid). No se va una leyenda, quizás quien se ha cortado la coleta hoy en Las Ventas haya sido el Dios del toreo.

Varios momentos de la despedida de Morante de la Puebla. Efe

Torero de innegable sevillanía, ha conquistado Pamplona, Bilbao y, este mismo año, Madrid, con una salida a hombros para la historia, como también lo fue su rabo de hace dos años en Sevilla, el primero en medio siglo. Y este año se ha superado a sí mismo con una regularidad insólita, triunfos rotundos en todas las plazas y una conexión especial con el público más joven.

Esta es su segunda retirada de los ruedos, ya que en mayo de 2024 anunció que paraba debido a un agravamiento de sus problemas de salud mental. Esta pausa para su recuperación se alargó hasta el 29 de marzo de 2025, donde reapareció en Almendralejo, cortando dos orejas a su primer toro y abriendo la puerta grande de la plaza extremeña.

Un trastorno disociativo

Morante confesó hace unos meses que sufre «un trastorno disociativo que, sinceramente, casi no tiene explicación. Es una enfermedad muy compleja, muy triste y muy dolorosa». Un trastorno que le diagnosticaron cuando tenía veintidós años y al que hace un poco más de dos años se le sumó un cuadro depresivo mayor que fue lo que motivó su empeoramiento. Esto le obligó a someterse a una terapia de electroshocks que le provoca una amnesia transitoria que le ha borrado el recuerdo de algunos de los más célebres momentos de su vida.

De hecho, esta crisis depresiva le pasó factura y le obligó a parar en más de una ocasión al diestro sevillano. «Me fui viniendo abajo hasta el punto de que ya era imposible. Era un sufrimiento y un llanto diario. Perdía toda la ilusión que se debe de tener para ponerte delante de un toro y de un público. Fuimos de un médico a otro hasta que no me quedó más remedio que cortar la temporada», contó a Abc Sevilla.

Morante, a lo mejor sin quererlo, ha puesto también sobre la mesa la salud mental de los toreros. Sus 'espantadas' a mitad de temporada (ha protagonizado más de dos y más de tres) se han debido siempre a problemas mentales.

Comenzó a torear a los 5 años

Morante comenzó a torear con tan solo cinco años. Entonces eran becerras, pero ya dejaba latente su pureza en el toreo y su estilo personal. Su primera tarde con público fue cuando todavía no había cumplido los 9 años y a escasos 30 kilómetros de su pueblo natal. Aquella tarde en Villamanrique de la Condesa, el 3 de septiembre de 1988, se vistió de corto para torear su primer añojo en público arropado por sus paisanos. El 3 de agosto de 1991, sin cumplir aún los 12 años, debuta como novillero sin picadores en la localidad de Montellano. Aquel día vestía de un añejo celeste y oro.

Entre sus grandes tardes se recuerda cuando en 2023 en La Maestranza de Sevilla, plaza en la que ha conseguido sus mayores triunfos, cortó el rabo al toro Ligerito, de la ganadería de Domingo Hernández. Un hecho que no sucedía desde Ruiz Miguel en 1971, sin contar con el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza en 1999.​

Brindis a Ayuso y Abascal

El cartel de este domingo, con el que se ponía el broche de oro de la Feria de Otoño en el Día de la Hispanidad, lo completaban Fernando Robleño (en su despedida de los ruedos) y Sergio Rodríguez con seis toros de la ganadería de Garcigrande.

En su última tarde de luces, el diestro sevillano brindó su primer toro, el segundo de la tarde, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: «Va por usted y por todo lo que defiende. Es usted una valiente», dijo. Su segundo, el cuarto de la tarde y el último de su carrera, se lo ha brindado al presidente de Vox, Santiago Abascal.

Precisamente en este toro, el diestro de Puebla del Río fue cogido y tuvo que pasar por la enfermería. Poco después regresó al ruedo para firmar una faena antológica en la que ha cortado dos orejas y ha salido por la Puerta Grande. Su última Puerta Grande.

