Manuel Escribano y Victorino Martín protagonizan el 25 de enero la Gala de 'Puerta Grande. Sentimiento Taurino' La tertulia presidida por Patricio Guerrero distinguirá a los triunfadores de la Feria de Hogueras 2025

Manuel Escribano y Victorino Martín dan la vuelta al ruedo en la triunfal tarde del 28 de junio en Alicante.

Miguel de Clara Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:52 Comenta Compartir

Manuel Escribano y Victorino Martín protagonizarán el domingo 25 de enero (13 horas) en los salones del hotel Meliá, de Alicante, la XVIII Gala Cultural, que organiza la Tertulia Taurina «Puerta Grande. Sentimiento Taurino», que preside Patricio Guerrero. Esta cita coincide con el 24 aniversario de su fundación.

Escribano y los toros de Victorino se hicieron merecedores de la distinción de los integrantes del jurado por el conjunto de la tarde del 28 de junio. El torero cortó cinco orejas a los astados de la A coronada y uno de ellos, Bohemio-50, fue indultado. El torero de Gerena hizo el paseíllo en solitario en Alicante después de 35 años. El último torero que se encerró con seis astados, de distintas ganaderías, fue Jose María Manzanares -padre-.

Javier Cuartero, ex alumno de la Escuela Taurina Municipal de Alicante, recibirá la distinción como Mejor Novillero del ciclo de junio. Debutó con picadores en la tarde del 20 de junio y salió en hombros, junto al mayoral, después de cortar sendas orejas de los novillos de su lote de la ganadería de Pedraza de Yeltes. Precisamente la presentación y el juego conjunto de los utreros salmantinos le ha valido a los propietarios de la ganadería, una de las menciones especiales que se entregarán en la Gala.

Premiados Mejor ganadería de la Feria de Hogueras 2025: Victorino Martín

Mejor torero de la Feria de Hogueras 2025: Manuel Escribano

Mejor novillero de la Feria de Hogueras 2025: Javier Cuartero

Menciones especiales: A la empresa de Alicante Eventos Mare Nostrum; a la ganadería salmantina Pedraza de Yeltes; Club de Abonados Plaza de toros de Albacete y a la doctora en Ciencias Veterinarias, Eliana Abellán.

Ana Ayén, en Casino Mediterráneo

La pintora alicantina Ana Ayén inaugura el miércoles 26 de noviembre (18.30 horas) la exposición de óleos 'La Belleza de lo Cotidiano', en el Casino Mediterráneo de Alicante (Muelle de Levante). Podrá ser visitada hasta el 20 de enero de 2026.

La muestra la componen 31 obras en la que además de aspectos taurinos -«una de mis aficiones», explica la artista-, quedan reflejados «diversos instantes que ofrece la contemplación de la Naturaleza», apunta Ayén. Cada una de los óleos, en los que también se aprecian rincones significativos del callejero alicantino, cuenta con una poesía original de Fiorenzano, compuesta expresamente para la ocasión.

La obra de Ayén es de estilo realista y queda definida por un gran dominio del dibujo y un acusado sentido en la utilización de los colores y las luces. Ha realizado un total de 44 exposiciones individuales y ha participado en 233 exposiciones colectivas. Ha comisariado 27 muestras. Socia de honor y Medalla de Oro de las Bellas Artes 2025 del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Alicante, y Socia de Honor y Medalla de Oro de Pintura 2025 de la Asociación Espejo de Alicante.