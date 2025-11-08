Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Cartel anunciador del encuentro. TA

Luis Francisco Esplá y Juan Ortega protagonizarán un 'mano a mano' dialéctico en Puerta Ferrisa

La cita es el jueves 13 de noviembre, a partir de las 19.30 horas

Miguel de Clara

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:26

El toreador y pintor -así figura en el cartel anunciador- Luis Francisco Esplá y el torero Juan Ortega protagonizarán el jueves 13 de noviembre (19.30 horas) en el salón de actos del edificio municipal de Puerta Ferrisa (calle Jorge Juan, 21) un 'mano a mano' dialéctico. Será el periodista Salvador Ferrer quien modere esta conversación entre toreros bajo el lema 'Luis Francisco Esplá y Juan Ortega, diálogo entre maestros'.

Ferrer explica que «existen ciertas similitudes entre ambos. Si Esplá nació en Alicante y es considerado torero de Madrid, Ortega lo hizo en Checa (Guadalajara) y Triana lo ha hecho suyo. Además, si Esplá es licenciado en Bellas Artes, Ortega es ingeniero». Para el moderador del acto, «este diálogo, además de enriquecer a los asistentes con las reflexiones de ambos, llena el hueco que queda cuando concluye la temporada». Para Ferrer, «al aficionado no sólo le interesa lo que sucede en el ruedo, también los pensamientos que trasladan los verdaderos protagonistas del espectáculo».

