Luis Francisco Esplá y Juan Ortega 'acercan' Alicante y Triana

Los toreros Luis Francisco Esplá y Juan Ortega han 'acercado' este jueves Alicante y Triana durante el 'mano a mano' dialéctico, moderado por el periodista Salva Ferrer, que se ha desarrollado en el salón de actos del edificio municipal Puerta Ferrisa, en Alicante. Esplá ha justificado el aumento de jóvenes en las plazas de toros porque «basta que se intente prohibir algo, como para que se obre el efecto contrario. La prohibición es deliciosa y, ante las imposiciones, llega el momento de la rebeldía. La juventud no quiere perder sus raíces y una de ellas radica en la tauromaquia».

Si natural es el toreo de Ortega, aboga por ese mismo concepto el torero de Triana: «Hablar de toros en la calle debe ser algo natural, sin miedos». Esta misma sensación la utilizó al hablar de «plazas y plazas las hay. Sin embargo, la de Alicante me aparta el miedo». Esta afirmación provocó una de las ovaciones de la tarde por parte del público que completó el aforo del salón de actos.

Esplá ha mostrado su admiración por los toreros ortodoxos -Ortega es uno de ellos- «porque nunca he podido alcanzar esa meta, ni tener ese pellizco. Sí he sido fiel a mi concepto. Sin pretender engañar a nadie. Hice lo que sabía. Nunca pude llegar a ese toreo cop tanta despaciosidad como el que nace de las muñecas de Juan».

Ha sorprendido el de Triana al utilizar el término 'salvajismo' en una de sus intervenciones. Al explicarlo, disipó las dudas: «Se produce en contadas ocasiones. Llega cuando el nivel de entendimiento con el animal llega a tal punto durante la lidia que se te contagia su comportamiento hasta casi fundirte con él». El torero alicantino, en esa misma línea aunque con matices, ha explicado que «uno, en ocasiones llega, al mismo tiempo, a sentirse torero y espectador». Y citó, como ejemplo, la lidia del 'miura' Dadito, en Valencia.

Esplá ha ponderado la figura de Morante y su admiración por el de La Puebla y su tauromaquia, «basado en el estudio de 'Gallito' y Belmonte, pero rebuscando en los ancestros con claras reminiscencias de Rodolfo Gaona». En esa misma línea de estilos, Ortega ha significado que «el torero nace y a torear se aprende. El toreo se transmite de torero a torero y evoluciona por las diferentes aportaciones que se han ido haciendo a través de las diferentes generaciones».

Ha reivindicado Esplá el tercio de banderillas protagonizado por toreros, ahora menos visto en las plazas: «Aquellos toros a los que nos enfrentábamos no llegaban a la muleta por su volumen. Teníamos que darlo todo en ese tercio. Ahora, con el toro preparado físicamente para aguantar hasta el último tercio, es en éste donde se cortan las orejas».

Ha hecho un llamamiento para que en las Escuelas Taurinas -con nutrida presencia de los alumnos de la de Alicante, dirigidos por Francisco José Palazón, en el acto- se aprenda a poner banderillas: «Luego ya llegará el momento de que decidan si siguen con ellas o no. Pero que sepan poner los palos». Y puso el ejemplo de El Juli «que cuando decidió que no debía hacerlo, lo dejó».

