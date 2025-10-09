El húngaro László Krasznahorkai gana el Nobel de Literatura 2025 El húngaro, que ganó el Premio Formentor 2024, se embolsará los 980.000 euros con los que está dotado el apreciado galardón de la Academia Sueca

Miguel Lorenci Jueves, 9 de octubre 2025, 13:04 | Actualizado 13:13h. Comenta Compartir

László Krasznahorkai, un grande de las letras europeas, es el ganador del Premio Nobel de Literatura 2025. Así lo anunció el secretario perpetuo de la Academia Sueca, Mats Malm, al comunicar este jueves en Estocolmo el esperado veredicto. László Krasznahorkai, que recoge el testigo de la surcoreana Han Kang, se embolsará los diez millones de coronas suecas (unos 980.000 euros) con los que está dotado el apreciado galardón de la Academia Sueca.

László Krasznahorkai, que ya ganó el Premio Formentor el año pasado, se impone a candidatos como, la china Can Xue, favorita en las últimas ediciones, la canadiense Anne Carson, australiana Alexis Wright, el anglo-indio Salman Rushdie, el francés Michel Houellebecq, la antiguana Jamaica Kincaid, el argentino César Aira el etereno candidato japonés Haruki Murakami, el esquivo estadounidense Thomas Pynchon o el singular Enrique Vila-Matas, el único español que se había colado en las quinielas.

Seis académicos forman el jurado, que cambia cada tres años, y que en esta edición ha presidido Anders Olsson, de 76 años. Junto a el deliberaron y votaron Ellen Matsson, Anne Swärd, Steve Sem-Sandberg, Anna-Karin Palm, y Mats Malm. La actas de su deliberaciones se conocerán dentro de 50 años.

En los 125 años de historia del Nobel la Academia Sueca se ha premiado el Nobel de literatura 117 veces. No se concedió en 1914, 1918, 1935, 1940, 1941, 1942 y 1943, y fue compartido en cuatro ocasiones. Ha distinguido hasta hoy a 120 escritores, 18 escritoras, -ellas son un 14,3 % del total- frente a 102 varones, más del 80 % originarios de Europa o América del Norte. En el palmarés hay un claro dominio de la lengua inglesa (31 premiados), por delante de la francesa y alemana (14) y la española (11).

La edad media de los ganadores se sitúa en 65 años, con el británico Ruyard Kipling como el ganador más joven (41 años) y la también británica Doris Lessing como la más veterana (88 años).

Los más recientes ganadores del premi son Han Kang (2024, Corea), Jon Fosse (Noruega, 2023), Annie Ernaux (2022, Francia), Abdulrazak Gurnah (2021, Tanzania-Reino Unido), Louise Glück (2020, Estados Unidos), Olga Tokarczuk y Peter Handke (2019, edición conjunta, tras no concederse en 2018), Kazuo Ishiguro (2017, Reino Unido), Bob Dylan (2016, Estados Unidos), Svetlana Aleksiévich (2015, Bielorrusia), Patrick Modiano (2014, Francia), Alice Munro (2013, Canadá), Mo Yan (2012, China), Tomas Transtrmer (2011, Suecia) o Mario Vargas Llosa (2010, Perú-España).

En la nómina de ganadores españoles figuran dos dramaturgos, José Echegaray (1904) y Jacinto Benavente (1922); dos poetas, Juan Ramón Jiménez (1956) y Vicente Aleixandre (1977) y un novelista, Camilo José Cela (1989)

Temas

Premios