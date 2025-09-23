Borja Crespo Martes, 23 de septiembre 2025, 00:45 Comenta Compartir

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada, Candela Sierra se ha llevado esta semana el Premio Nacional de Cómic, otorgado a 'Lo sabes aunque no te lo he dicho', obra publicada por Astiberri. Una propuesta original, con un estilo gráfico muy personal. Sus viñetas hablan de la comunicación y las emociones en los tiempos que corren, con una estructura narrativa muy especial. Seguidora del trabajo de artistas como Olivier Schrauwen o Dominique Goblet, estudió un máster especializado en cómic en Angoulême, símbolo del noveno arte en la vecina Francia. En la localidad gala participó también en una residencia en la Maison des Auteurs. Antes de la propuesta galardonada, gestada con el apoyo de Injuve, firmó 'Rotunda' (Andana Gráfica). Compagina su dedicación al cómic con la enseñanza.

-¿Cómo vive este momento?

-Sigo abrumada. Es un honor y un privilegio recibir un reconocimiento tan importante por parte de un jurado tan diverso y especialista, por no hablar de la ayuda económica que viene con él. He tenido mucha suerte, tanto de estar nominada, junto a compañeras de talento desbordante, como de tener la fortuna de que, por lo que sea, hayan destacado mi trabajo.

-'Lo sabes aunque no te lo he dicho' es una obra pegada a la actualidad. Habla de la incomunicación de nuestros días. Te interesa el humor, pero también la reflexión. ¿Es vital esta fusión para llamar la atención?

-Personalmente, son elementos que uso en la decodificación que hago del mundo. Y es una combinación que desde luego funciona, lo que hace a diario el periódico satírico 'El Mundo Today' es el mejor ejemplo de esto. Pero no creo que una obra necesite del humor o de la crítica para emocionar, que al final es lo que creo que hace pertinentes a determinadas obras. Que tengan algo que te apele, ya sea por el contenido, la forma, el ritmo, la voz…

-¿Cómo plantea el trabajo gráficamente?

-Tengo varias aproximaciones al trabajo y me gusta, dentro de mis limitaciones, ir probando dinámicas nuevas para no aburrirme. Pero la realidad es que hago lo que puedo en lugar de lo que me gustaría. Y muy poco a poco eso se va dominando y aceptando. En mi caso el planteamiento es probar, errar y revisitar.

-¿Cómo creció 'Lo sabes aunque no te lo he dicho'?

-Empezó con una propuesta de la artista Alba Lorente, que coordinaba una publicación que hicieron en la Fundación Antonio Gala. Estaba pasando por una ruptura de amistad y escribí la primera historieta. Luego pensé que podría ser un buen tema para explorar, la falta de comunicación, así que mandé la propuesta a las ayudas de Injuve, que resultaron un acicate imprescindible. Poco después, en la presentación en Madrid del extraordinario 'Maganta', de Lola Lorente, conocí en persona a la editora Héloïse Guerrier, de Astiberri, que se interesó enseguida y apostó por el proyecto.

-¿Qué tipo de lector puede disfrutar con esta obra?

-Me gustaría pensar que cualquier persona curiosa.

-¿Qué le inspira en general?

-Todo es susceptible de inspirarme. Aunque siendo sincera, la indignación es buena gasolina.

-Últimamente proliferan las becas dedicadas al cómic, ¿cómo fue su experiencia en la ciudad francesa de Angouleme?

-Compartir espacio y comidas con autores de todo el mundo te conecta más con la profesión. Al ser un oficio tan solitario, me parece muy necesario que nos conozcamos e intercambiemos ideas, desde lo creativo a lo gremial. Además, en mi caso, si no es por imposición, puedo pasar temporadas sin dibujar, sin remordimientos. Con estos compromisos, en forma de beca o ayuda, busco ser más disciplinada y forzarme a acabar los proyectos, ya que en el fondo el proceso creativo lo disfruto, me sorprende y me satisface profundamente.

-Hay esperanza en las ayudas del Ministerio de Cultura…

-Espero que duren mucho y que den un buen impulso a la creación y al bienestar de las artistas. La cultura está subvencionada porque tiene que estarlo y el cómic no debía ser menos.

-La palabra precariedad va ligada al medio. En su caso compagina su carrera como autora de cómic con la enseñanza.

-Doy clases en la Escuela Minúscula, que es un espacio muy singular. Conversar con las alumnas siempre es estimulante, se aprende mucho. Luego también lo compagino con la ilustración o, modestamente, el diseño. Quizás no es lo ideal para volcarse completamente en un proyecto, pero tiene una parte buena que es salir del ensimismamiento y mantenerse despierta.

-Acaba de firmar un trabajo del músico Nacho Vegas.

-Es la portada del primer sencillo de su nuevo disco. Miguel Brieva me recomendó, todavía no se lo he agradecido lo suficiente. Junto a Jordi Santos, el director de arte, y el propio Nacho Vegas y su equipo estamos trabajando en el arte. Huelga decir que el disco es un viaje, una maravilla, y así da gusto.

-Cada vez existen más citas festivaleras en torno al cómic. ¿Tiene algún evento favorito?

-He tenido la suerte de visitar y siempre disfrutar de muchos encuentros y festivales, pero todavía no tanto de repetir. El Graf de Barcelona me parece genial por muchos motivos. Y también le tengo especial cariño al Splash. Este año, de hecho, me invitaron a hacer el cartel. Es un festival pequeño, en Sagunto, donde el trato es cercano y exquisito y se presta a que el encuentro entre invitados y lectores sea más intenso.

-Las voces femeninas están aportando obras rompedoras al cómic, con frescura, originalidad y actualidad. ¿Lo ve como un movimiento espontáneo?

-No creo que sea espontáneo. Primero porque somos mayoría de mujeres en los estudios artísticos y diría que también somos más lectoras. Segundo porque llevamos siglos inmersas en una cultura hegemónica que nos proponía una perspectiva muy concreta y al cambiar eso, por fin, el enriquecimiento es algo lógico. Es la magia de dar espacio y dejar que todas las personas se expresen.

-¿Qué le recomendaría a alguien que quiere dedicarse al cómic?

-Que no desista, que lea mucho de todo: novela, ensayo, cómic… Y que juegue.

