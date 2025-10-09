García Montero cuestiona a Santiago Muñoz Machado El director del Cervantes dice que la RAE «está en manos de un experto en llevar negocios para las empresas multimillonarias»

La latente tensión entre los directores del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y el de la RAE, Santiago Muñoz Machado ha estallado a menos de una semana de la apertura del X Congreso de la Lengua que el Rey inaugura el martes próximo en Arequipa. Pilota la RAE «un experto en llevar negocios para las empresas multimillonarias», ha dicho el director del Cervantes cuestionando a Muñoz Machado antes de la cita que reunirá a más de 260 académicos en Perú y en cuya organización colaboran ambas instituciones junto con la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) y el país anfitrión.

Según García Montero, la RAE «está en manos de un catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar negocios desde su despacho para las empresas multimillonarias», lo que a su juicio, «personalmente, también crea unas distancias». Lo afirmó este jueves en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, ante un público que reaccionó con sorpresa, risas, algún aplauso y ante el desconcierto del moderador.

García Montero dijo además que, como filólogo «estaba acostumbrado a hablar en la RAE con Fernando Lázaro Carreter, Víctor García de la Concha, Darío Villanueva... grandes filólogos y grandes hombres de la cultura» y antecesores de Muñoz Machado en la RAE que este comanda desde hace algo más de seis años. García Montero se presentó en el desayuno dejando claras sus intenciones. «La gente que de vez en cuando pisamos charcos somos la más sensata: a veces hay que reaccionar», aseguró.

El director del Cervantes también criticó la «cerrazón» de la RAE, «para reconocer la riqueza» del español y de las demás lenguas del Estado. «Tenemos que colaborar e intentamos colaborar, y para eso creo que hay que respetar la independencia», dijo. «Nadie tiene derecho a ser el centro y decirle a los demás cómo tienen que hablar, sino a mantener la unidad dentro del respeto de cada cual a hablar el español», planteó.

Defendió que el catalán o el euskera sean lenguas oficiales en Bruselas. «Espero que los patriotas comprendan que España es un país diverso. No tiene sentido llamarse patriota y luego ir a Europa a menospreciar la riqueza y la diversidad de España», dijo. «Nosotros, por la propia definición del Instituto desde que se puso en marcha, nos sentimos vinculados con la diversidad de todas las lenguas del Estado», ha explicado.

«Hay que estar muy faltos de humanidad para no conmoverse ante lo que pasa en Gaza. Es lógico que quienes no quieren condenar el genocidio sean los mismos que defienden la liquidación de la sanidad pública en Andalucía o en Madrid, porque les interesa hacer negocios con la privada», afirmó en la misma mañana en la que se difundió de paz.

La RAE y el Cervantes organizan el X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILKE) en la ciudad peruana de Arequipa,un encuentro que del martes 14 al viernes 17 de octubre reunirá en la ciudad natal de Mario Vargas Llosa a destacadas figuras y asociaciones de todo el mundo hispanohablante, que contará con la asistencia el Rey Felipe VI.