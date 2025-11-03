Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Gonzalo Celorio, escritor mexicano. Álex Piña

El escritor mexicano Gonzalo Celorio, premio Cervantes 2025

El premio está dotado con 125.000 euros y constituye el más prestigioso galardón de las letras en español

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:42

El jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana 'Miguel de Cervantes', correspondiente a 2025, ha elegido al autor mexicano Gonzalo Celorio como ganador de la edición de este año. El premio está dotado con 125.000 euros y constituye el más prestigioso galardón de las letras en español.

El Cervantes premió el año pasado al escritor español Álvaro Pombo y el anterior a Luis Mateo Díez. Anteriormente, recayó en el venezolano Rafael Cadenas (2022), la autora uruguaya Cristina Peri Rossi (2021), dos escritores españoles consecutivamente --Francisco Brines (2020) y Joan Margarit (2019)-- y dos latinoamericanos --la uruguaya Ida Vitale (2018) y el nicaragüense Sergio Ramírez (2017)--, rompiendo la habitual alternancia del premio.

El palmarés de los últimos años se completa con los nombres de Eduardo Mendoza (2016), Fernando del Paso (2015), Juan Goytisolo (2014), Elena Poniatowska (2013), José Manuel Caballero Bonald (2012) y Nicanor Parra (2011), entre otros.

En 1976, Jorge Guillén, una de las máximas figuras de la Generación del 27, recibió el primero de estos galardones y, desde entonces, se han sucedido otros 43 premiados: 20 españoles y otros 22 hispanoamericanos. Únicamente en 1979 hubo dos ganadores, al concederse 'ex aequo' a Gerardo Diego y Jorge Luis Borges.

