Jairo Ginestar: el DJ elegido para la nueva fiesta Montecarlo Xperience La temporada 2025 ha sido la más intensa y exitosa de su carrera. Con actuaciones cada fin de semana, Jairo Ginestar ha recorrido salas, discotecas y fiestas mayores de toda la región

Suplementos Martes, 25 de noviembre 2025, 16:09 Comenta Compartir

En un momento en el que la música electrónica vive una nueva etapa de explosión creativa, Jairo Ginestar se posiciona como un nombre muy potente en el panorama español. Su evolución desde las cabinas locales hasta los grandes escenarios de la Comunidad Valenciana ha sido vertiginosa, y su presencia detrás de los platos se ha convertido en sinónimo de energía, conexión y espectáculo.

«Siempre he querido que cada sesión sea algo más que música; que sea una experiencia que la gente recuerde mucho después de terminar», comenta Jairo con una sonrisa.

De los comienzos a una temporada imparable

La temporada 2025 ha sido la más intensa y exitosa de su carrera. Con actuaciones cada fin de semana, Jairo Ginestar ha recorrido salas, discotecas y fiestas mayores de toda la región, destacando por su capacidad para leer al público y transformar cada pista en un viaje sonoro lleno de ritmo y emoción.

Su estilo mezcla música urbana, afro-house y tech, creando un sonido propio que conecta con una generación que busca autenticidad y energía real.

Ampliar

Gracias a su talento y profesionalidad, Jairo ha sido incorporado por Montecarlo Representaciones, una de las empresas líderes en la organización de espectáculos y giras en España. Con ellos, ha dado un salto de calidad y proyección muy prometedor.

Montecarlo Xperience: un nuevo nivel de espectáculo

El proyecto más ambicioso de esta nueva etapa es «Montecarlo Xperience», una producción original de Montecarlo Representaciones que eleva el concepto de sesión a un show audiovisual completo. En el escenario, Jairo Ginestar. Pero lo que lo rodea va mucho más allá de una simple cabina.

El espectáculo combina juegos de luces láser, efectos visuales sincronizados, cañones de confeti, fuego frío… , junto a la participación de bailarinas profesionales y un equipo de animación que transforman cada actuación en un estallido visual y sensorial.

«Montecarlo Xperience no es solo un espectáculo. Es una experiencia. Buscamos que el público sienta que está dentro de algo único, que cada segundo sea una sorpresa», explica Jairo.

Presentado oficialmente hace poco, el show se prepara para una gira nacional en 2026, con el objetivo de llevar esta experiencia inmersiva a los principales escenarios, festivales y eventos del país.

Ampliar

Un futuro brillante

Con su estilo enérgico, su selección musical impecable y una puesta en escena de alto impacto, Jairo Ginestar se consolida como un artista con gran proyección.

Su colaboración con Montecarlo Representaciones y el lanzamiento de Montecarlo Xperience marcan el inicio de una nueva era para su carrera —una en la que la música, la emoción y la tecnología se fusionan para ofrecer algo verdaderamente inolvidable.

«Esto es solo el principio», asegura Jairo. «Lo mejor está por llegar.»