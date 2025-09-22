«Histórico» Rocanrola 2025: 50 artistas con el mejor hip-hop de todos los tiempos El festival se ha consolidado como referente del género a nivel nacional y en su cuarta edición espera atraer a 200.000 asistentes

Inés Rosique Alicante Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:44 | Actualizado 18:50h.

La cuarta edición del festival Rocanrola se celebrará los próximos 9, 10 y 11 de octubre en el multiespacio de Rabasa, con un cartel «histórico» con cerca de 50 artistas que engloban todo el movimiento hip-hop. De los ilustres veteranos como el alicantino Nach o Kase-O a nuevos representantes del género como Cruz Cafuné o Hard GZ.

El evento, que ya se ha convertido en el festival de hip-hop más importante a nivel nacional, espera recibir a más de 200.000 asistentes, un 38% son de la provincia y el otro 62% de otros puntos de España, incluso de fuera del país.

Al igual que en ediciones anteriores, el recinto contará con tres escenarios principales y un espacio denominado 'Living Park'. En este último se organizarán distintas actividades como batallas de gallos o exhibiciones de grafiti, pero el evento principal serán las actuaciones de las nuevas promesas del género.

Ampliar Cartel del festival para esta edición de 2025. RC

Actuarán cuatro nuevos artistas, tres de ellos escogidos de entre los más de 200 candidatos que se han presentado de distintos puntos del país. Desde hace unos días, los asistentes pueden votar y elegir quiénes serán los protagonistas del festival. Por otro lado, el cuarto artista es seleccionado de entre los estudiantes de la Universidad de Alicante.

De esta forma, este martes 23 de septiembre, durante las jornadas de bienvenida, las bandas emergentes del campus tomarán el escenario en una competición en la que se elegirá quién es el cuarto invitado en el Rocanrola. «De entre los cuatro, el público elegirá la actuación que más le ha gustado y en la siguiente edición tocará en un escenario principal», ha declarado el promotor del festival, Jorge Cuervo.

Como novedad, este año se ha habilitado un espacio de techno que se sumará a la oferta actual de música. Los organizadores han confirmado que se mantienen servicios como la zona de acampada, el aparcamiento vigilado y la lanzadera gratuita hacia la ciudad, operativa durante toda la madrugada. Este año, además, habrá personal específico en las cuatro fuentes de agua para mejorar la atención.

El Rocanrola cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Alicante, la Universidad de Alicante (UA) y Aguas de Alicante. La Concejalía de Turismo ha recordado que «el conjunto de festivales celebrados en la ciudad generó un impacto económico de 40 millones de euros y atrajo a unas 400.000 personas, reforzando la estrategia municipal de apoyo a este tipo de eventos, con una inversión de 150.000 euros en proyectos de turismo estratégico».

Desde la Universidad de Alicante se ha destacado el valor de esta colaboración como plataforma para impulsar el talento joven, «con iniciativas como un concurso de rap y un espacio reservado para estudiantes y artistas emergentes de la ciudad».

Por su parte, Aguas de Alicante instalará surtidores de agua refrigerada gratuitos en el recinto y organizará un sorteo de entradas en su stand durante las jornadas de bienvenida de la Universidad de Alicante.