La fundación Masaveu 'siembra' arte actual en la España olvidada

Miguel Lorenci Morasverdes (Salamanca) Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:09 Comenta Compartir

Morasverdes (Salamanca). Fundir naturaleza arte contemporáneo era un antigua aspiración de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson (FMCMP). Lo ha logrado en Morasverdes, un pueblo salmantino de solo 260 habitantes. Entre Ciudad Rodrigo y La Alberca, en el límite de la Sierra de Francia, en pleno Campo Charro, rodeado de encinas y pastos, se alza un innovador espacio que acoge una formidable colección de arte actual con obras de creadores como Anihs Kapoor, Chema Madoz, Cristina Iglesias o Agustín Ibarrola.

Ampliar 'Green Quartz Circle' (1990), instalación de Richard Long. Marcos Morilla

Con una superficie de dos mil metros cuadrados, el moderno Centro FMCMP abierto a la naturaleza y al aprendizaje de los más jóvenes, es un diseño del arquitecto Pelayo Rubiera Sánchez. Concebido como un lugar de encuentro e intercambio cultural y educativo en el entorno rural, es un raro diamante que brilla 'sembrando' arte actual en el corazón de la España olvidada, a muchos kilómetros de los grandes museos de arte contemporáneo.

Camino

Se despliega en dos plantas, con una sala de exposiciones, un albergue para 76 visitantes y zona de restauración y estudio. La primera acoge la exhibición permanente 'Arte y naturaleza. Las huellas son el camino'. Con cincuenta piezas dignas de los mejores museos, ahonda en la relación entre arte y entorno natural. Son pinturas, esculturas, textiles, fotos, o instalaciones de artistas como Richard Long, Robert Smithson, Walter de Maria o Dennis Oppenheim, todos vinculados al 'Land Art'.

Ampliar 'Marea' (2011) obra de Daniel Canogar. Colección Fundación María Cristina. Masaveu Peterson

Hay también piezas de Marina Abramović, Olafur Eliasson, Anihs Kapoor, Ulrich Rückriem, David Nash, Hannah Collins, Axel Hütte, Agustín Ibarrola, Cristina Iglesias, Perejaume, Chema Madoz, Cristina García Rodero o Daniel Canogar.

Ángel Antonio Rodríguez, doctor en historia del arte experto en contemporáneo y crítico, es el comisario de la muestra en la que destaca 'Green Quartz Circle' (1990), instalación de Richard Long con decenas de piedras de cuarzo verde en un telúrico circulo de cuatro metros de diámetro. También 'Marea' (2011), de Daniel Canogar, una crítica reflexión plástica sobre la destrucción de la vida y la actividad humanas.

Todas son piezas de la colección de la Fundación Masaveu. En torno a conceptos abordados en las obras, –el paisaje, la materia, la acción, la memoria y la mirada al territorio-, se propician los encuentros formativos intergeneracionales.

'Hajimari', (2021). Obra de Tadanori Yamaguchi. Marcos Morilla

El camino como metáfora de vida es una idea central de la atractiva propuesta. Se ordena en cinco secciones temáticas «como senda para crecer, investigar, recordar lo transitado, crear, encontrar sentidos o generar huellas propias», explica el comisario. En torno a la muestra se organizan visitas guiadas gratuitas para estudiantes y grupos, actividades para escolares y visitas-taller. Las reservas en infomorasverdes@fmcmp.com.

Batuecas y Arribes

El ejemplar museo se encuentra en una atractiva zona, tanto por su entorno natural –Ruta de Siega Verde y los parques naturales de las Batuecas y Arribes del Duero–, como cultural, entre La Alberca o Ciudad Rodrigo, localidades que atesoran un rico patrimonio histórico y artístico.

Ampliar 'Sin título' (2009). Agustín Ibarrola. Colección Fundación María Cristina Masaveu Paterson

El centro se integra en la comarca de Ciudad Rodrigo y la subcomarca del Campo de Yeltes, que forman parte de la extensa llanura del Campo Charro. Su paisaje característico es la dehesa, un terreno llano con suaves colinas, encinas y pastos en el que abundan las charcas y arroyos con una rica flora y fauna.

Privada, sin ánimo de lucro y de interés general, la fundación que ampara este aislado 'milagro' artístico fue creada en 2006 por María Cristina Masaveu Peterson para impulsar la cultura, la formación y la investigación científica dentro y fuera de España. Vertebra su actividad sobre exposiciones, iniciativas editoriales, formativas y de investigación.

Gestiona la Colección Masaveu, que procura la recuperación del patrimonio histórico español adquiriendo sus piezas en el mercado internacional. Responde a la larga tradición de mecenazgo de la familia Masaveu. El centro de Morasverdes se suma al de Madrid que exhibe parte de la formidable colección.