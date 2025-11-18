Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Inauguración de la Feria del Libro de Alicante. MIRIAM GIL ALBERT

La Feria del Libro de Alicante tendrá más presupuesto y exigencia cultural

El contrato saldrá a concurso por un máximo de 43.328,79 euros, casi un 20% más que en la anterior licitación

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:30

Comenta

La Feria del Libro de Alicante empieza a preparar su edición de 2026 y lo hace con más presupuesto, casi un 20% más que en la última licitación de 2024 prorrogada este 2025, y más exigencia cultural.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes la convocatoria del concurso público para contratar el Servicio de Programación, Gestión, Coordinación, Dinamización y Ejecución del evento.

Inauguración de la Feria del Libro de Alicante.

Inauguración de la Feria del Libro de Alicante. MIRIAM GIL ALBERT

La portavoz municipal, Cristina Cutanda, ha anunciado que el presupuesto base de licitación que asciende a los 43.328,79 euros, una cifra que supone un incremento del 18,7% respecto a los 36.489,97 del anterior contrato.

Programación diaria y autores de prestigio

La Feria del Libro de Alicante 2026 contará un programa de actividades todos los días que esté abierta, en horario de mañana y tarde; las cuales revisará la Concejalía de Cultura al menos un mes antes de la celebración.

La programación mínima incluirá diez presentaciones de libros de autores o autoras de reconocido prestigio, que no hayan participado en las dos ediciones anteriores, e incorporará a escritores alicantinos o residentes en Alicante con obras editadas o autoeditadas.

Además, el evento deberá contar con al menos dos conferencias o diálogos literarios, impartidos por figuras de renombre vinculadas al mundo del libro.

Talleres infantiles y visitas escolares

La Feria del Libro de Alicante reforzará su perfil familiar y educativo con la obligación de ofrecer un mínimo de dos actividades infantiles diarias -como cuentacuentos o talleres creativos- para fomentar el interés por la lectura entre los más pequeños.

Durante los días lectivos, el contratista deberá organizar visitas escolares, uno de los aspectos más valorados de ediciones anteriores. Además, la plaza Séneca volverá a convertirse en un espacio cultural abierto con la exigencia de programar una actividad de animación de calle diaria entre teatro, música, danza, títeres, magia o lecturas dramatizadas.

