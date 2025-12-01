Los secretos nunca vistos del Misteri d'Elx quedan al descubierto en el mejor documental de la provincia El tándem Pablo Más y Manuel Gutiérrez gana el certamen 'DOCS ALC' del Gil-Albert, junto a otro trabajo del director Adán Aliaga

Además de premiar el trabajo, la nueva edición de los Premios del Documental Alicantino 'DOCS ALC' del Instituto Juan Gil-Albert también mostrará imágenes nunca antes vistas en la provincia de Alicante. En este caso, serán los secretos del Misteri d'Elx.

'La Festa. El Misterio de Elche' ha sido uno de los documentales ganadores de esta cuarta edición del certamen. Sus realizadores, Pablo Más y Manuel Gutiérrez, han recopilado momentos previos de la representación, así como de su celebración con «imágenes nunca vistas por el público».

El palmarés también cuenta con Adán Aliaga en lo más alto. El cineasta sanvicentero logra un nuevo galardón con su trabajo 'Becket y el rinoceronte blanco', trabajo por el que ha recibido 3.000 euros de premio en la sección de director alicantino.

Este documental nace tras trabajar durante varios meses en la creación de un grupo de teatro con usuarios del CRIS (Centro de Rehabiliación e Integración Social y Centro de Día para Personas con Enfermedad Mental) Ciudad Jardín de Alicante.

El trabajo muestra a un grupo heterogéneo de hombres y mujeres de diferentes edades, clases sociales incluso razas con el objetivo común de rodar una película que cuente su realidad, y con ello, ayudar a desestigmatizar los problemas de salud mental.

Más menciones

El jurado de 'DOCS ALC' ha acordado conceder dos menciones, sin dotación económica, a los documentales 'D'Arrels', de Román Rodríguez, Raka Ochoa, Teresa de la Cruz y Carmen Ivars, en la modalidad de autor alicantino; y a 'Juana Francés, la fuerza oculta', de Natalia Molinos y Maxi Velloso, en la modalidad de temática alicantina.

Todos estos trabajos, tanto los galardones como las menciones, han resultado seleccionados por el jurado -en el que ha participado Pilar Pérez Solano- de «una decenas de propuestas recibidas, cinco por cada modalidad», ha detallado el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro.