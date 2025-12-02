La Caja de las Letras del Cervantes se abre a un nuevo legado de Alicante, a la espera de Gabriel Miró y Azorín El búnker subterráneo del Instituto en la calle Alcalá de Madrid recibe el manuscrito 'Peregrino sentado' del dianense Juan Chabás

La Caja de las Letras del Instituto Cervantes de Madrid se ha vuelto a abrir este martes para recibir un nuevo legado de Alicante. En esta ocasión, el búnker subterráneo de la calle Alcalá ha recibido el manuscrito 'Peregrino sentado' del escritor dianense Juan Chabás.

Así, tras recibir los legados de Juan Gil-Albert y Rafael Altamira, a la espera de hacer lo mismo con las obras de Gabriel Miró y Azorín, la cámara acorazada del Instituto Cervantes de Madrid ya suma un nuevo nombre de la provincia entre sus cajas.

Con esta obra de Juan Chabás, se pone en valor a una figura esencial de la literatura española del siglo XX y un poeta vinculado a la Generación del 27, a la que se anticipó en dar nombre. «Fue el primero en utilizarlo en sus trabajos historiográficos, en 1944 y 1952, antes que ningún filólogo».

Así lo ha reconocido el catedrático de literatura española, albacea y especialista en la obra de Juan Chabás, Javier Pérez Bazo, presente en la apertura de la Caja de las Letras, junto a la secretaria general del Instituto Cervantes, Carmen Noguero; el embajador de Cuba en España, Marcelino Medina; y la directora general del Libro, del Cómic y la Lectura, María José Gálvez, como testigo de honor.

«Era de obligación restituir su variada producción literaria, a la que hoy nadie discute el ceder un lugar preminente en la literatura de los tiempos de vanguardia y del exilio», ha remarcado Bazo.

Apertura de la Caja de Chabás en el centenario de su muerte

El legado ha sido entregado en la caja 1180 y no se abrirá hasta el 29 de octubre de 2054, centenario de la muerte de Juan Chabás, fecha en la que los herederos del autor determinarán el destino de estos objetos. El depósito ha incluido el manuscrito del cuento Peregrino sentado, que consta de 14 páginas.

Ampliar El legado de Juan Chabás en la Caja de las Letras. TA

Se trata de una obra publicada en el año 1924 por la 'Revista de occidente' y a la que Chabás «tuvo especial estima» porque abrió su producción prosística. Este manuscrito se complementa con la edición facsímil de este mismo cuento, también al cuidado de Javier Pérez Bazo.

La Caja de las Letras también ha albergado una primera edición de la novela 'Puerto de sombra, de 1928', un ejemplar que acompañó al escritor en el exilio en Cuba, isla en la que «recobró sus afanes literarios, pero también pasó años de penurias económicas», en la que falleció.

Una pluma, un anillo y el pasaporte cubano

Una pluma estilográfica regalo de su esposa Aída Valls, junto al anillo de boda y el pasaporte cubano de su mujer, son otros de los objetos legados al Instituto Cervantes. Pérez Bazo también ha donado su libro 'Juan Chabás (Denia, 1900 - La Habana, 1954)', el primero biográfico sobre el autor.

Ampliar Depósito del legado de Juan Chabás en la Caja de las Letras. IC

Además, por parte del Ayuntamiento de Denia, se ha legado una copia facsímil del periódico que fundó y dirigió en la ciudad alicantina, en marzo de 1930. Asimismo, ha incluido una fotografía del escritor, vestido de capitán del ejército republicano, junto a Antonio Casamayor.

«Atravesó los tiempos más difíciles del exilio de España y su mérito literario sufrió el más ignominioso olvido y la cerril censura franquista: se expolió su biblioteca, se denigró su patrimonio literario y quiso enterrarse su nombre y obra. El siglo XXI ha reconstruido su itinerario intelectual y producción literaria», ha remarcado el catedrático de literatura.