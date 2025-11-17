El Louvre tiene que cerrar nueve salas por la «fragilidad» del edificio El monumental museo prohíbe el acceso del público a una galería dedicada a la cerámica griega después de que hayan detectado problemas en algunas vigas en el segundo piso

Enric Bonet Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:01 Comenta Compartir

Otra mala noticia para el museo del Louvre. El monumental centro cultural de París ha tenido que cerrar una de sus galerías después de que hayan detectado problemas en algunas vigas del edificio, que es un antiguo palacio real situado en el corazón de la capital francesa. Así lo ha anunciado este lunes por la tarde el Louvre en un comunicado en que no precisa hasta cuándo durará este cierre «por precaución». Esta decisión se produce menos de un mes después de que el museo más visitado en el mundo sufriera un espectacular atraco el 19 de octubre, cuando cuatro ladrones se llevaron ocho joyas de la época de Napoleón y de los emperadores y reyes de Francia del siglo XIX.

La zona afectada por este cierre poco habitual es la galería Campana, compuesta por nueve salas dedicadas a la cerámica griega de la Edad Antigua. Se encuentra en la primera planta en el ala sud del Louvre. Representa poco más de un 2% de las salas de un museo que cuenta con más de 400 y cuya superficie supera los 73.000 metros cuadrados. Los otros espacios siguen abiertos y no se han visto afectados por la medida.

La dirección del Louvre la ha tomado después de que recibiera el viernes un nuevo informe sobre el estado del edificio. Este había analizado la situación en el segundo piso en el ala sud, «una zona que desde hace años es objeto de una vigilancia particular debido a su concepción arquitectónica compleja». Ese documento, según el comunicado del museo publicado en la página web, alertó de «la especial fragilidad de algunas vigas en la segunda planta» debido «a una evolución reciente e imprevisible». Además de la galería Campana, situada en el primer piso, el cierre afecta la misma zona en el segundo, donde hay las oficinas de 65 trabajadores que han sido trasladados a otra parte del edificio.

Un informe ya alertó del «estado preocupante»

Esta noticia no resulta del todo sorprendente teniendo en cuenta que a principios de año filtraron un documento de la dirección del Louvre en que se alertaba del «estado preocupante» del edificio, donde hay goteras, problemas de canalización y de control de la temperatura en las salas. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció a finales de enero un ambicioso plan de remodelación para reforzar la seguridad, modernizar las instalaciones, cambiar la ubicación de 'La Gioconda' y construir una nueva entrada. El problema de ese programa es que no se verá culminado hasta dentro de una década.

La necesidad de una mejora del edificio, y en especial de las medidas de seguridad, se vio acentuada tras el robo de las ocho joyas, valoradas en 88 millones de euros. Casi un mes después de ese atraco con una repercusión mundial, las fuerzas de seguridad francesas han detenido a siete personas, entre las cuales hay presuntamente tres de los cuatro miembros de ese comando. Actualmente, siguen buscando al cuarto integrante y el botín, que continúa en paradero desconocido.

Temas

Francia