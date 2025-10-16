Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

'Habitación 444: Aquí', de Lorena Nogal. TA

La coreógrafa Lorena Nogal devuelve la danza al Teatre Arniches de Alicante

La compañía Hotel Col·lectiu Escènic presenta el espectáculo 'Habitación 444: Aquí'

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:09

La danza vuelve al Teatre Arniches de Alicante de la mano de la Premio Nacional Lorena Nogal. La bailarina y coreógrafa catalana acercará al público la producción 'Habitación 444: Aquí' este sábado 18 de octubre a las 20.30 horas.

De la mano de la compañía Hotel Col·lectiu Escènic, el proyecto personal de Nogal, las tablas del Arniches ofrecerán una representación «vigorosa y delicada» que invita a conectar con la naturaleza efímera.

'Habitación 444: Aquí' es una pieza que explora la relación entre los cuerpos y la arquitectura, a través del uso de materiales y texturas orgánicas.

De este modo, el elenco formado por Robert Gómez, Anna Hierro, Èlia López, Álvaro Esteban y la propia Lorena Nogal convierte sus cuerpos en masas maleables durante la función.

Esta producción llega a Alicante tras su paso por festivales de referencia como Dansa València, Temporada Alta o Dansa Metropolitana.

