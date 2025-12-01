'Amigos de Nimes' hace un alegato a favor de la tauromaquia en su Gala La peña, presidida por José María Jericó, homenajea a la Sociedad Gastronómica 'Tinto y Oro', À Punt Radio y TV, Paco Cervantes, Juan Carlos Ruiz y Rafael Cantó

Miguel de Clara Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:18 Comenta Compartir

La Tertulia 'Amigos de Nimes', que preside José María Jericó, ha hecho este domingo un alegato a favor de la tauromaquia en el transcurso de su Gala anual, que se ha desarrollado en un restaurante alicantino. «Forma parte de nuestras raíces y cultura desde hace siglos. La obligación de los aficionados y de los poderes públicos es defenderla. No, atacarla e intentar su prohibición por propios intereses», ha afirmado Jericó en su intervención antes de la entrega de placas a los homenajeados.

La Sociedad Gastronómica 'Tinto y Oro', de Valencia, la ha recibido, «por su difusión de la tauromaquia con distintas actividades culturales como exposiciones, conferencias o tertulias», a lo largo de una trayectoria de 40 años. Manuel Monzó, el presidente, y Joaquín Morales, el secretario, han sido quienes han recogido el trofeo.

José Germán Estela y Jorge Casals han recibido los destinados a la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación Á Punt Radio y Televisión, «por el regreso de la información taurina a la radio autonómica y la vuelta a la retransmisión de festejos en la televisión». Casals ha ofrecido también ese reconocimiento a quien comenta con él esos festejos, el torero alicantino y director de la Escuela Taurina Municipal, Francisco José Palazón.

El 30 aniversario de alternativa del torero Paco Cervantes ha sido reconocido en esa gala. El propio matador de toros se ha confesado «emocionado» por estar «rodeado de amigos en todos los rincones de este salón». Ha agradecido al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que «aunque sólo haya sido por unos minutos debido a su agenda, nos haya visitado para conocer nuestras inquietudes y brindar a los taurinos el apoyo del Ayuntamiento».

Otro de los momentos de mayor intensidad del acto lo ha protagonizado el profesional taurino -torero, banderillero, empresario-, Juan Carlos Ruiz, por su dilatada trayectoria y reciente jubilación. Ha expresado su «gratitud» hacia todos quienes la han hecho posible y ha tenido palabras de recuerdo hacia Eugenio de Mora, con quien actuó como banderillero en la tarde de su despedida de los ruedos y en la mayoría de las ocasiones en las que vistió el vestido bordado en plata.

El momento culminante ha llegado con el reconocimiento especial a Rafael Cantó Torregrosa, «por su aportación a engrandecer la tauromaquia alicantina en la década de los 60, su época de novillero, en la que llegó a hacer más de 150 paseíllos». Muchos de ellos, como ha recordado el propio Cantó, en Madrid -Las Ventas y Vistalegre- e, incluso, tres tardes en Pamplona.