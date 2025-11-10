Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

À Punt apuesta por producir ficción para redes sociales

La radiotelevisión pública hace un llamamiento al sector audiovisual para que presenten proyectos diseñados expresamente en el entorno digital

P.S.

Alicante

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:21

À Punt ha hecho un llamamiento al sector audiovisual para que presenten proyectos diseñados expresamente para redes sociales. De esta forma, la radiotelevisión pública quiere convertirse en la primera de carácter autonómico en ofrecer ficción expresamente para redes sociales.

Así, los proyectos deben tener en cuenta los nuevos hábitos de consumo digital y deben ajustarse al tono y al formato de las redes sociales. Para ello, deberán presentarse como serie de ficción con continuidad de cualquier género (dramedia, humor, romántico, etc) y formato de grabación vertical. El proyecto presentado debe constar de un mínimo de 65 capítulos de entre 1 y 2 minutos de duración y supondrá una inversión para el sector audiovisual de 100.000 euros.

El proyecto presentado debe constar de un mínimo de 65 capítulos de entre 1 y 2 minutos de duración

El plazo de presentación de las propuestas finalitazá el día 7 de enero de 2026 y las bases de la convocatòria se encuentran publicadas en la web de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA).

Este formato, conocido como dramas verticales, es ya un fenómeno que está transformando el entretenimiento móvil, explican desde la cadena pública. «Este tipo de formato representa un nuevo lenguaje audiovisual que combina narrativas clásicas con hábitos de consumo digitales», añaden.

Los dramas verticales nacieron en China en plataformas como Tik Tok y redes sociales de este país. El formato se ha exportado rápidamente a otros lugares del mundo, como Estados Unidos, India, Brasil o México, gracias al creciente uso de teléfonos inteligentes y la preferencia de los usuarios por consumir contenido en formato vertical y por redes sociales.

