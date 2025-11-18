'À Punt et busca' pone en valor la colaboración ciudadana para buscar desaparecidos El programa realiza un llamamiento este miércoles para conseguir nuevas pistas que ayuden a localizar dos desaparecidos de la Comunitat

P.S. Alicante Martes, 18 de noviembre 2025, 14:35

Este miércoles 20 de noviembre a las 22:30 h, el programa À Punt et busca aborda la importancia de la colaboración ciudadana para encontrar a personas desaparecidas. Los presentadores Juan Nieto y Mireia Llinares darán a conocer dos casos unidos por la esperanza y la petición de ayuda ciudadana.

Por un lado, Ferran Jaume Navarro, valenciano de 47 años, ha iniciado una campaña conmovedora para encontrar a su hermano gemelo, que sospecha que fue robado al nacer. El caso se remonta al 8 de julio del 1977, cuando su madre, Conchín, fue sedada inexplicablemente durante el parto en una clínica de Valencia. Cuando despertó, le comunicaron que había tenido un segundo hijo, pero que había muerto por complicaciones con el cordón umbilical. Ni la madre ni el padre pudieron ver los restos del bebé.

Ahora, sus cinco hijos han decidido hacer público el caso y lanzan la campaña «Busco a mi gemelo», con presencia en redes sociales y una página web para recoger pistas. Su hermana ha liderado la denuncia judicial con el abogado valenciano Enrique Vila, especializado en casos de niños robados. El programa mostrará el testimonio de la familia Navarro y el llamamiento que esperan que llegue al hermano desaparecido.

El misterio de Jacarilla: la desaparición de Janet

El segundo caso nos llevará a la Vega Baja, concretamente a Jacarilla, donde desapareció hace seis meses Janet Fison. El 30 de mayo, Janet decidió dar un paseo por la ribera del Segura. Una corredora la vio indispuesta, pero Janet le aseguró que se encontraba bien. Desde aquel momento, nadie la ha vuelto a ver.

Su desaparición ha dejado una huella profunda en el pueblo. La Guardia Civil activó un dispositivo de investigación con drones, perros y helicópteros, pero no se encontró ningún rastro. Las primeras hipótesis apuntaban a una fuga voluntaria, pero el pasaporte, el DNI y el móvil se quedaron en casa. El caso está judicializado y, desde el verano, no han aparecido nuevos datos.