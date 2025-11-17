Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente Beto Company, nuevo entrenador del Hércules
El asesino de la baraja dejaba una carta en cada escenario del crimen. TA

À Punt estrena este martes una serie sobre el asesino de la baraja

El espacio televisivo cuenta a través de tres capítulos la historia del autor de seis crímenes en Madrid a principios de 2003

P.S.

Alicante

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:54

Este martes por la noche, a las 22:30 h, À Punt ofrece el primer capítulo de la miniserie de true crime 'El asesino de la baraja'. La nueva propuesta cuenta la historia sobre los seis crímenes cometidos en Madrid por Alfredo Galán Sotillo entre enero y marzo de 2003.

El autor de los crímenes es un exmilitar y asesino en serie nacido en Puertollano, que debido a su modus operandi, los medios de comunicación bautizaron como «el asesino de la baraja». Durante los primeros siete meses de 2003, Alfredo Galán mantuvo en jaque a la Guardia Civil y a la Policía Nacional.

Especial atención al trabajo policial

El asesino de la baraja consta de tres capítulos y presta especial atención al trabajo policial y a cómo, en paralelo en la investigación, los medios de comunicación crearon un monstruo que provocó el miedo en la población madrileña. A largo de estas tres entregas, la serie relata la historia de un cruel asesino en serie como nunca había sido contada hasta ahora.

Dirigida por Román Parrado, la miniserie muestra el material gráfico y sonoro del archivo policial y judicial que aporta una valiosa información al relato.

El asesino en serie Alfredo Galán se entregó en julio de 2003 a la policía, en estado de embriaguez, en Puertollano, su ciudad natal. En 2005 fue juzgado y condenado a 142 años de prisión.

